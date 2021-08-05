東京奧運接近尾聲，中華隊成績歷屆最好，選手們陸續凱旋歸國，獲得一金一銀的羽球隊專機回台時，空軍派出戰機伴飛並施放熱焰彈，表示對選手們的熱情歡迎。國軍是ㄧ個有20萬年輕人的群體，奧運只能扮演歡迎的角色嗎?

此次地主國日本奧運代表團，其中17位具有自衛官身分，至少獲得了擊劍、柔道兩面金牌，美國及菲律賓也有軍士官分別獲得射擊及舉重金牌，顯見軍人在本次奧運中佔有相當的比例，也獲得好的成績。

國軍運動風氣盛行，其中也不乏好手，每年民間單位舉辦的路跑、長泳，國軍人員組隊參加者非常多。可惜民國90年政戰學校體育系裁撤後，體育人才斷層，近年陸官、陸專才重新復招體育科系，又因戰訓優先的政策，國軍各體育代表隊相繼裁撤，體育訓練僅限於步訓部的體幹班，以磨練戰技為主，其餘的球類、田徑等均付之闕如。

早年國軍各體育團隊，在體育界中佔有一席之地，當年飛駝籃球隊、陸光、虎風棒球隊，老球迷津津樂道，射擊、莒拳也是大宗，應該恢復起來。

高中體育風氣盛行，尤其籃球與棒球，每年培養大批球員，畢業後卻無球可打。若能將這些好手招募到軍中來，成立國軍代表隊，志願參軍者享軍中待遇，依年資、考績逐級而上，為國所用，除避免人才流失，也可建立國軍重視體育良好形象，不皆大歡喜。

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