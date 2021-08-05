2021年7月26日，國務委員兼外長王毅在天津接見前來訪問的美國副國務卿雪蔓。兩天後，同樣是在天津，阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行到北京訪問。

在塔利班成立後，巴拉達爾擔任塔利班首位最高領導人奧馬爾的助手，並擔任基達人民立法會的負責人。基達人民立法會是阿富汗塔利班的主要武裝組織，因此巴拉達爾也被認為是阿富汗塔利班的最高軍事領袖、二號人物。巴拉達爾此前一直在與美國談判中擔任首席談判代表，曾在2020年在多哈與美國簽訂和平協議，為美軍在阿富汗的的撤出鋪平了道路。

中國是阿富汗最大的鄰國，還是遠近聞名的「基建狂魔」。對阿富汗而言，在經歷了戰爭的洗禮、國內一片廢墟的情形下，無論哪個政權想執政，與中國走近，都是極其有利的。對中國而言，阿富汗曾為「東突厥伊斯蘭運動」（東伊運）等恐怖組織提供庇護，為了維護地區的安全穩定，也必須要與阿富汗建立合作。而塔利班現在控制著阿富汗大面積的國土，是不容忽視的一股武裝力量。

在這次歷史性的會談中，王毅主要強調了幾個核心內容，簡單概括起來就是三點：一、中國尊重阿富汗主權，不干涉阿富汗的內政，希望阿富汗人民能抓住美軍撤離的機遇，把國家的命運掌握到自己手裡。二、塔利班是阿富汗重要的政治軍事力量，希望在這個關鍵節點能包容並蓄，以和為貴，推動阿富汗各政治派別和平解決爭端。三、與「東伊運」劃清界限，堅決打擊。

巴拉達爾向王毅表示，阿富汗塔利班（阿塔）絕不允許任何勢力利用阿國領土做危害中國的事情。阿塔認為阿富汗應同鄰國和國際社會發展友好關係。阿塔希望中方更多參與阿國和平重建進程，在未來阿國重建和經濟發展中發揮更大作用。

隨後，阿塔發言人納伊姆在推特發文，再次作出積極回應：「（阿塔）代表團在會上向中方做出了承諾，即他們絕不允許任何勢力利用阿國領土做危害中國的事情。」納伊姆還在推特上寫道，中方也重申了不干涉阿富汗內政的立場，並承諾將參與阿富汗重建進程。阿塔再次向外界傳達出了改變的訊號，而中國也以尊重而開放的態度，對阿塔所展現出的溫和姿態表示歡迎。

想要接受阿富汗塔利班，真的不容易。畢竟這個組織的歷史，實在是令人「難以釋懷」。1979年，蘇聯出兵入侵阿富汗，在抵抗蘇聯侵略的過程中，阿富汗武裝力量如雨後春筍般冒了出來。而在冷戰大背景下，凡是蘇聯反對的，美國自然會支持。於是，這些武裝力量也沒少獲得美軍的幫助。1992年，蘇聯扶持的納吉布拉政權垮台後，共同的敵人消失，反政府軍隊迅速化為割據一方的軍閥，打響了內戰。內戰當中，姍姍來遲的塔利班迅速控制了局勢，並成功掌握了阿富汗政權。

「塔利班」這個詞在普什圖語中，是「學生」的意思。塔利班最初的成員，大部分是阿富汗難民營伊斯蘭宗教學校的學生，他們篤信宗教極端主義，強調最原始的伊斯蘭教義，拒絕創新，支持實施伊斯蘭教法。美國國際開發署在1980年代給這些學校撥款上百萬美元，發行教材，旨在向這些年輕人灌輸反對蘇聯和暴力主義思想。經過伊斯蘭原教旨主義的解讀，這些教材顯然起到了「火上澆油」的作用。

於是塔利班上台後做的第一件事，就是按照他們在宗教學校的學習成果，實施極端保守的伊斯蘭教法。比如取消各種娛樂活動、對女性的歧視傷害，恢復伊斯蘭教中殘酷的刑法等等。2001年，塔利班甚至不顧聯合國和整個國際社會的反對，在攝影機面前，悍然炸毀了擁有1400年歷史的巴米揚大佛。因為在他們眼裡，偶像崇拜都是違背教條的。

然而，在嚴苛的教條下，民眾的生活並沒有因此變得更好。塔利班掌權期間，阿富汗水、電、能源等資源緊缺，通訊、道路等基礎設施極為薄弱，民眾基本生活需求（用水、食物、住房）嚴重匱乏，社會經濟安全幾無保障。由於生活條件惡劣，塔利班治下阿富汗的新生兒死亡率為全世界最高，大約四分之一的兒童活不到五歲便死亡。

此外，無論是賓拉登領導的「基地」組織，還是曾對中國西部地區構成嚴重安全威脅的「東伊運」勢力，都曾藏匿於塔利班治下的阿富汗，無疑對地區和全球安全構成了實質性威脅。在震驚全球的「911事件」後，美國向阿富汗投入了無數的財力、物力、人力，旨在打擊恐怖主義。美國雖然推翻了塔利班政權、建立了親美的阿富汗政府，但塔利班卻依舊在和政府軍、駐阿美軍打游擊。

執政期間乏善可陳的塔利班，下台之後還能獲得生存的空間，或許有兩方面原因：一是宗教文化和民族主義在阿富汗扎根多年，民間支持者仍不在少數；二是塔利班或許也在悄悄發生改變。

2019年，亞洲基金會的調查報告顯示，塔利班的同情者在阿富汗只有13.4%左右（只是在扎布爾和烏魯茲甘這兩個普什圖省份分別高達56.1%和50.5%），同時超過80%的阿富汗民眾支持女性權利、社會平等和自由表達。在阿富汗打了多年游擊戰的塔利班，也應該有切身的感受——現在的阿富汗，其實並不具備繼續推行宗教極端主義的土壤。因此，塔利班近期也一直在努力向外界展示其嶄新的、溫和的姿態。

巴拉達爾承諾，將會保證人權和婦女兒童的權益、與極端主義劃清界限、邀請中國參與經濟建設並保證中方人員的安全，很難想像堅持原教旨主義的塔利班能夠作出這樣的承諾。面對塔利班曾經帶給世界的恐懼，人人都難免心有餘悸，但如果阿富汗的人民希望脫離戰火，重建家園，中國也應當予以支持，給塔利班一個證明自己能夠信守承諾的機會。

中國對塔利班展開了雙臂，接下來就看塔利班自己了。如果他們能夠兌現自己的承諾，維護阿富汗、也維護周邊國家的和平與發展，也許中國能成為阿富汗最堅實的夥伴之一。

（作者為旅美華人學者）

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