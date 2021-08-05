最近的兩岸氛圍確實緊繃，台灣藝人小S因為「國手」一詞、外加替「有台獨嫌疑」的台灣運動員加油而引起爭議，同一時間遭到同樣攻擊的台灣藝人還有蔡依林，及在大陸參與不少熱門綜藝節目的吳映潔（鬼鬼）。

小S一案的來龍去脈，眾人大多清楚，在此不贅述。

有一個觀察點：大陸比較民族主義的兩個主要媒體觀察者網及環球網，此次對小Ｓ事件基本沒有報導。直到事情都發酵了兩天的8月4日上午，觀察者網的公眾號都沒有推送相關新聞，網站頁面也沒有展示小S的事情。而環球網則僅是出現了一則台灣統派人士郁慕明對事情的評論，稱這是兩岸模糊空間緊縮的效應。

兩個大型偏民族主義的媒體，都沒有在小S事件上作文章。更別提中國官方媒體如新華社、《人民日報》的集體沉默，官方對這件事情的態度其實不必明說。

目前對這事情呼喊最熱烈的，一是社交平台（但已出現降溫現象），二是那些蹭流量、沒有政治素養的娛樂號。

這件事情的重心，其一是如何理解大陸所謂「台獨紅線」，其二是大陸政府與輿論的相互關係。

其一，是「台獨紅線」這回事。

大陸民間對「台獨紅線」這回事頭頭是道，蔡英文是踩到紅線，林心如也是踩紅線，現在小S和蔡依林又是踩紅線。

現在的中國大陸，有一條真紅線，但有數千條網民自己畫的假紅線。

需要知道，現在大陸政府已經不是昔日「封殺張惠妹」的對台思路，這種動輒封殺的思路根本不是大勢，對自己也毫無助益。

蔡英文、蘇貞昌等部分民進黨人，踩紅線是毫無疑問的，大陸對這些也沒有半點善意。部分台灣企業涉及贊助台獨政黨，自然也在大陸難以生存。

再者，也有少數台灣人一面在大陸工作、一面又上臉書發文「賺人民幣，支持台獨，真爽」。這種明顯帶有惡意的行為，自然也無法容忍。

大陸政府的「台獨紅線」很明確，對台灣民間在兩岸、在「中國」的一些認知不同，也是有很大彈性與容忍空間的。更別說小S這類過去沒有什麼大污點、也挺融入大陸社會、更無惡意的情況。

此次小S事件，就算大陸輿論場，也有不少人認為小S有些冤，每個人標準本來就不同。反對台獨，是基本的紅線，但這紅線從來不是黨同伐異的工具。如今的網民，動輒喊國台辦，動輒就要「政府封殺某某台灣藝人」，只怕國台辦主任劉結一也會苦笑。

這就涉及第二個問題，也是比較瞭解大陸的台灣人之困惑：大陸政府對民粹的輿論，究竟如何看？

其二，大陸政府與輿論的關係。

台灣藝人當然在這波當中自覺委屈，但如果不是台灣政黨過去不斷利用兩岸對立賺錢，如果不是台灣過去也發生過太多不理性抗中，今天大陸社會對台灣的善意，也不會如此稀薄。

人與人的相處，都是相互的。你給我一分善意，我回你五分。民眾相處是如此，兩岸政府之間的交往更是如此。如今大陸對台灣的情緒全然被挑起，大陸人民也不可能如國台辦或大陸官員這樣「人人能懂兩岸關係」。

人們發洩一下情緒，罵罵台灣，也很正常。但在其中，若涉及操弄兩岸關係牟利、為了流量大搞對立，或是因為一些資源競爭隨意舉報台獨，那在未來不排除大陸出手整頓的可能。

不論如何，輿論對台獨的零容忍，堅決抵制台獨、擁護統一，這個主論調與政府是一心的。在這個大前提下，若有過火之處，也會出手。

動輒就喊封殺、「留島不留人」，是輿論情緒，但大陸官方對涉台問題，一直有一定的定力。（林犀）

（本文原刊於多維新聞網，作者授權中時新聞網刊登）