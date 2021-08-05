國民黨主席選舉，「親朱人士」跟「近江人士」刀刀見骨，把對方往死裡打。靜下心來仔細聽，聽得見北平東路民進黨黨部的歡笑聲。

現在民進黨立委的日常，就是今天用「近江人士」的話去酸朱立倫，明天用「親朱人士」的話去笑江啟臣，如此惡性循環，誰贏國民黨主席，都只剩下半條命。

國民黨的政黨支持度民調，有不同版本，重點不在採用那一個版本，而是需不需要為了否定江啟臣個人，去否定整個國民黨的努力。過去一年半除了江啟臣，國民黨的各個黨公職，也為「制衡民進黨」做了許多苦工，他們值得一句「辛苦了」的勉勵。

而為了攻擊朱立倫，去重提換柱，實在太不厚道。朱立倫出來選2016，是明知自己會受傷，也希望能夠挽救立委的選情，當時的立委候選人都知道這段脈絡。要說朱立倫過度自信也許，要說他有私心，不是事實。

江啟臣與朱立倫，都是學者從政，都是溫和理性，兩人的主要差別，在於政治生命的階段不同。江啟臣年輕，有世代交替的象徵；朱立倫資歷完整，叫得動諸侯、鎮得住立委。

在這樣不同的取向上，黨員可以選擇一位最能制衡民進黨的人選。如果這次主席選舉摧毀了其中一人，都會是國民黨的重大損失。

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