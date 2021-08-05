東奧熱潮方歇、疫苗短缺未了，國民黨的家務事在這個時候冒了出來，也是時候了！否則大小新聞都被綠、白兩黨搶了去，國民黨不要混了。

沉潛已久的朱立倫日前跳了出來，直言要選黨主席，對現任主席江啟臣語多批評，主要一點是指江領導力不足，說江雖很認真，但民眾期待不只是如此，現在基層都非常焦慮，希望要有更強力的領導；受到挑戰的江啟臣當然不是滋味，在中常會中回嗆，「領導力是在黨最艱困的時候願意勇敢承擔，是展現在困難的時候以身作則」，暗酸朱立倫去年主席補選時並未出來承擔。

兩個人的競爭已經白熱化了，兩邊人馬當然是各擁其主，你來我往吵得不亦樂乎，看在中間選民眼裡只有更加焦躁難耐，什麼時候了還推不出個共主、還在相互攻訐，是想民進黨永遠執政？

其實藍營民眾心中想的，是要有一個強而有力的領導人物出來，是能夠剷除國民黨陳年老店的沉痾、是能夠與民進黨直球對抗的戰鬥型人物。目前檯面上哪一個人有此條件？民進黨一年來做了那麼多倒行逆施的事，缺水、缺電、缺疫苗....，民意已經沸騰到了極點，卻沒有一個藍營人物乘勢而起，反而讓其他黨見縫插針搶去了聲量。

藍營還在期待一個人，不管是誰，他必須是戰將。

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