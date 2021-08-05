監院人權委員會成立周年舉行記者會；但是一年來除了公布首份政治受難者平反報告，實未針對我國人權事件做出特別貢獻，與前朝總統府「國家人權諮詢委員會」任內政績差距甚多，效能引發外界質疑。

許多國人與人權團體都已忽略它的存在；究竟它是政策機關？監督機關？執行機關？諮詢機關？還是比照審計部的院內獨立機關？錯亂的定位與功能，消極的作為與心態，令人格外擔憂！

或因如此，人權委員會為了雪恥宣布，要針對2003年SARS期間和平醫院封院展開調查，理由是對人權產生莫大侵害。荒謬的是，自新冠肺炎疫情爆發以來，已有近800人因政府防疫不力病死、枉死；國人染疫死亡率5.02%居高不下、政府自購疫苗到貨率只有5%、民間要買疫苗還處處遭受刁難，以致出現疫苗短缺，種種損害人權至鉅的防疫亂象；人權委員會冷血無視，反倒調查起18年前的舊案！難怪在野黨立院黨團怒批監察院失能、失格。

針對2003年和平封院調查或1950年代政治受難調查；充其量，不過是證明與促轉會功能重疊。此時肺炎肆虐，許多侵害人權案件，例如高雄市政府曾發生不顧人民遷徙自由及休假權，即把142名工人連夜外送！又如立委關說衛福部導致疫情擴大的3+11決策過程！又如台北市萬華區居民遭到防疫網路註記，侵害隱私權與名譽權等案！至少也應發聲關切，監督或糾正政府！

現今國人最為關注，就是衛福部跟高端是否有黑箱作業，以違反國際科學的標準，火速通過緊急使用授權（EUA）、上架預約平台，準備使用尚未通過三期臨床試驗的疫苗，會不會後果不堪設想？這也代表許多民眾的疑慮，監院難道無動於衷嗎？

為何偏偏此刻宣布要查 2003年封院疏失呢？是否轉移焦點！尤其監院早已調查過此案，也進行過懲處；基於一案不二查，縱然調查重點在有無人權侵害，但這不就是說明，現在的人權侵害等到以後再說！為了轉移現今蔡政府防疫不力，監院棄守或避談目前官員失職！

憲法保障人民「生命權」，明明疫苗短缺，衛福部竟稱足夠，先後拒絕郭台銘、佛光山、慈濟及地方政府採購或捐贈疫苗的美意，卻又緊急授權高端，還為此更換審查委員！這樣明知疫苗尚在研發階段，產品不良率高達82%，且與歐美國際認證不同，卻仍違背一般程序與常理高價採購，是否也意味高端公司取得40億元暴利？是否有國民黨告發涉及《貪汙治罪條例》第6條之特別圖利罪情形？

世界各國基於醫療人權，即使緊急授權使用也不能免責；以美國Merck藥廠偉克適Vioxx消炎藥回收為例；新藥走完三期上市5年，產生了8萬個不良反應，病患提出4萬7000件訴訟案，藥廠最終以 48.5億美元和解。高端雖有了政府保證也要避免重踏覆徹！

歐盟7月與台灣舉行人權諮商會議，歐方才剛提醒人權委員會，必須對於2019冠狀病毒疾病加以監督人權。監院人權委員會可更積極建議政府，為了保障「人民生命權」速訂「新冠肺炎或注射疫苗引發死亡補償條例」，區分死亡型態給予補償，才是領先各國的人權政策。盼望監院人權委員盡速發揮針貶時局、整肅官箴之效，建立台灣社會與民主政治的人權標準！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授，中華人權協會副理事長）