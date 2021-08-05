當全世界大部分人，都為民主制度所苦時，一向研究競爭力的學者麥克波特，最近與一位元高科技食品公司CEO凱撒琳‧蓋爾一起出版《當政治成為一種產業：創造民主新制度》，用他的五力競爭理論來詳述當前政治問題，五力為現有競爭者的競爭能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、供應商的討價還價能力與購買者的議價能力。

波特認為美國的問題就是雙頭壟斷控制，使得五種力量都沒有新的競爭者加入，如一種產業有特定的供貨者、上下游廠商、不准創新者加入，圈內人設立高度進入障礙，因此政治日形墮落、公共政策落後、貧富懸殊，人民備嘗苦果。

雖然講的是美國，但是書中的觀點和事例都很輕易可用在台灣，例如過去政治為民進黨和國民黨所壟斷，政策不透明，其他小黨難有出頭天，現今更糟糕，民進黨控制行政、立法、司法，別談國民黨難有再執政的機會，其他小黨更難制衡。

小國政治更易受壟斷，因為地方小舞台少，已進入這個圈子的演員、製作、劇組就竭智盡力，不讓其他人加入。一圈圈靠這些利益為生的人，很快擴大成所謂的「政治產業複合體」，是政壇內、外整個生態體系，存在的目的是犧牲幾乎所有他人利益而自肥，所以也必須阻擋新進的人才。例如在台灣此刻疫苗問題沸沸揚揚，「政治產業複合體」包括執政團隊、疫苗廠商、醫界、甚至是股市炒手，都想扶持高端及聯亞等廠商，未來這些複合體又成為民進黨選舉的支援主力。

以此衡量，為什麼郭台銘等民間團體捐贈疫苗，會遲遲得不到民進黨政府的核可，就是這些疫苗威脅了這個「政治產業複合體」的利益，讓他們不能壟斷，也讓民間做善事都得忍辱負重，更進一步，郭台銘若要選總統，會威脅這個「政治產業複合體」的存在，所以必須拉個台積電出來，減少郭台銘的威脅性。

同樣地，昨日拜登政府首度宣布對台軍售。國務院批准售台40門M109A6自走砲（新型155公釐火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元，加上每年約30億美元對台軍售，同樣是 「政治產業複合體」得利，裡面也幾乎是同類型的人，加上美國的兩黨政治人物以及美國軍火商，所以美國和台灣都對想要威脅這個複合體的人大加撻伐，例如主張兩岸和平、停止軍備競賽的人就被扣上紅帽子，複合體也往往以意識形態如「不愛台灣」，阻止威脅他們利益的人。

不單是台灣，其他國家也深受美國軍火商的影響，龐大軍費擠壓基礎建設、教育及福利軍費，不管共和黨、民主黨執政，這個「政治產業複合體」都可以永恆存在。

因此政治需要創新，在《當政治成為一種產業：創造民主新制度》書裡提到，美國的政治制度也屢屢創新，例如20世紀初的進步運動、60年代更新的人權運動，只是從80年代美國政治缺乏創新，使得國家缺乏競爭力，尤其贏者全拿的資本主義本質，形成更殘酷的社會，美國在很多社會指標都落在OECD國家之後，例如教育資源名列33名，幼兒夭折率名列33，潔淨用水名列31名。

台灣式民主更需創新，台灣民主化已超過30年，從兩大黨壟斷，現在成為一大黨壟斷，國民黨已經缺乏希望，小黨派動輒遭打壓，是改革的時機了。例如歐洲議會及首長都是採比例代表制，使得新人得以踏入，不能壟斷政治，不單逼得各黨必須妥協容忍，更使得「政治產業複合體」規模縮小，有識之士加入政壇的機會更高，政治創新之路遙遠費力，但並非不可能。

（作者為資深媒體人）