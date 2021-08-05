迎接東奧羽球代表團，總統蔡英文下令空軍派遣6架幻象2000戰機迎接伴飛，並在華航班機左右側發射熱焰彈。軍事專家估算，此趟「慶祝」的成本至少在600萬元以上。

然而，這次伴飛除了有沒有必要花這麼多錢、會不會造成其他選手心中的不平等等問題之外，更重要的是，執政者的心態實在很不健康。

蔡政府執政成績太差，民怨飆升，便企圖用東奧選手的好表現「沖喜」，蔡英文更是正事不做，化作東奧主播，在臉書、IG和推特等社群媒體上播報各個選手的成績、打電話給奪牌的選手，像一個小粉絲一樣天天嗨個不停。

這樣脫線的表現還不夠，蔡英文竟然下令要求本應擔負確保國土安全重責的空軍，做運動員的空中啦啦隊，嚴重輕忽空軍的尊嚴與任務；尤其是，為因應中共軍機頻頻飛越我防空識別區，空軍全天候待命，已經夠累了，蔡英文為何還要以伴飛選手這種與國安無關的任務加重他們的負擔？

根據《東周列國志》記載，周幽王立褒姒為王后後，冷若冰霜的褒姒很少有笑容，周幽王為了取悅褒姒就發出重賞，誰能讓褒姒一笑，就可以獲得千金之賞。而後周幽王採納了虢石父的建議，舉烽火召集諸侯，諸侯匆忙趕來後卻只見周幽王和褒姒在烽火台上飲酒作樂，並沒寇匪侵犯的急事，諸侯只得離開。褒姒見此，終於笑了，周幽王也跟著龍心大悅。而後周幽王遇叛軍入侵，再舉烽火欲召馳援，但諸侯認為這恐怕又是一場戲耍，所以沒有回應，周幽王遭滅。

古有周幽王烽火戲諸侯，今有蔡英文下令施放熱焰彈迎選手，但取悅的人不是選手而是她自己。如此不知輕重，真是可悲！