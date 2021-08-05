台灣已面臨疫苗短缺、施打量能銜接不上的困境，最近更可能變成只剩國產高端疫苗可打，國人莫不怨聲載道。疫情指揮中心禍不單行，衛福部食藥署日前宣布首波高端疫苗4批、26萬5528劑已完成封緘，卻被外界發現這4批疫苗有「跳號」情形，疫苗品質可能不穩定，因而在社群媒體引起議論，媒體記者在指揮中心記者會連續3天鍥而不捨提問，陳時中竟對記者動怒說：「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問，這不是個健康態度」。陳時中這種態度，不但造成社會的錯愕與爭議，對釐清高端疫苗的安全效能等疑慮，更沒有任何好處。

跌落神壇後現出原形

陳時中在輿論的質疑批判下，隔天已改口道歉，說自己應該修養好一點，但罵人「不健康」話已出口，收不回去了，而且「案重初供」，當下的反應才是他內心真實的寫照。若要硬碰硬釐清是非公道，自五月本土疫情大爆發，全國進入3級警戒，別的國家都是在擋疫情，我們卻是在擋國際認證的疫苗；別的國家是在獎勵打疫苗，我們卻是在抓「偷打」疫苗。現在好不容易第一劑打了3成人口，第二劑卻遙遙無期，為了讓國產疫苗順利上線施打，還不惜延長兩劑之間的時間，哪管是否可能影響第一劑疫苗的正常效期。

曾經被譽為全球防疫模範生，政府既自豪於超前部署、人民又守法自律，為什麼會淪落至今天這樣左支右絀、沒疫苗可打，甚至沒得選擇的困境？癥結就在於我們敗在防疫戰爭關鍵的後半段，當陳時中面對媒體詢問民眾所關心，攸關政府全力宣導推動、攸關生命安全與效能疑慮的國產疫苗問題時，他竟能不耐地如此反問；這個反問難道不是色厲內荏、做賊的喊捉賊，真正不折不扣、最不健康的反反問？

說穿了，陳時中已經從去年的防疫神壇上，被今年疫情衝擊狠狠地打落下來，從當初備受擁戴的偶像，逐漸淪落為專業失調、判斷失準、民意失感的政客，而他自己似乎仍沉溺在自我催眠，乃至民進黨刻意營造的幻覺與假象中，面對外界的質疑、在野黨與媒體的監督，他的反應越來越不耐、傲慢甚至失控，以致說出「你不打就不打，還有很多人要打」這樣的話！

網路上有人就翻出陳時中過往兩次「黑歷史」，直說他發飆並不令人意外，他只要被問到特定議題就會生氣。第一件是當初3加11風波時，究竟是誰主持會議，陳時中第一次回答是副指揮官陳宗彥主持，第二次就說記錯了。第二件則是媒體追查3加11會議紀錄時，陳時中第一次回答可以拿會議紀錄，但第二次被問到時，竟回「沒有會議紀錄」；該網友酸說「一定都是發問者問的方式不對，有問題的絕對不是陳時中」。

問到特定議題就生氣

還有人挖出多篇新聞，統計出陳時中過去1年多動怒6次，諷刺他只要碰到特定議題，都會「不小心罕見動怒」。說白了，前面所有質疑陳時中的問題，哪一個不是影響疫情、或是民眾應該關心的重要問題？但只要讓陳時中覺得尷尬、下不了台，他就會惱羞成怒，覺得問題不「健康」，試問這個問題攸關公眾利益卻不容挑戰，連問都不行，到底是誰不健康呢？

高端疫苗已列入公費施打意願平台，供民眾勾選，但疾管署對高端疫苗的簡介，卻沒有提出任何保護力資料，陳時中坦言，因為高端沒有做第三期試驗，所以不能生出保護力資料。問題是，疾管署官網把國際廠牌疫苗的保護力寫得清清楚楚，唯獨列不出高端疫苗的保護力數據，這種疫苗誰敢打？還是民進黨獨步全球，無懼於把人民當成白老鼠？但人民真的願意這樣受其糊弄擺布嗎？

陳時中還說「做蛋糕都會失敗，更何況高科技的東西？」，兩者對品質和安全嚴謹程度的要求如天壤之別，怎可相提並論？蛋糕失敗頂多不吃自認倒楣卻死不了人，疫苗打錯可是會死人的！這又令人想起之前行政院長蘇貞昌曾以買冷凍雞腿比擬疫苗採購，從冷凍雞腿到做蛋糕，如此輕佻與草率，這究竟是什麼樣的官僚心態？

高端疫苗不合常理的超速審查過程早令外界質疑，為何蔡政府會給予高端如此優惠的待遇，從疫苗預約平台單選高端疫苗者不足20萬人便可知，民眾對高端疫苗品質的信任度並不高。從荒唐的蛋糕論到離譜的亂發飆，不禁讓人要問：陳時中你到底是有多累！