怒潮學生下部隊之後真的也沒職務，就是叫見習官。當時在發配備的時候，新兵、長官都發新的，唯有他們超上士發舊的配備，很氣人。他們平常排隊都站在幹部的位置，在發薪水的時候卻站到排尾去，以幹部的標準他們應該領到十五塊錢，有一次謝輝煌卻只拿到三塊五，謝輝煌說：「你怎麼只有給我三塊五呢？」副連長答：「你以為你是誰啊？你是二等兵耶！」聽了真的很生氣，但也只能忍耐。

後來聯合勤務總司令部通信兵學校招考的時候，謝輝煌馬上跟這位副連長報名，副連長問：「這個考試是專門讓怒潮學校的畢業生補齊學歷之用，你是哪個學校畢業的啊？」謝輝煌非常驕傲地說：「怒潮學校。」終於反將他一軍。

那段時間真是前途茫茫，感覺被流放了，不曉得哪一天才能當上幹部。所以同學們開始各謀出路，有些人報考軍校。當時有個特別規定：單位裡如果卡死了，就讓你考不及格。

但謝輝煌相信，以胡璉的氣度來看，他應當能將心比心，民國三十九年時他是金門防衛司令官又是福建省政府主席，總講一年準備兩年反攻，萬一要反攻的時候一定會需要很多幹部來帶兵，怒潮學校這些人是胡璉辛苦帶過來的，沒有使用國家一毛錢，怎麼能輕而易舉地送給你們？在分發下金門部隊的民國四十年這一年間，怒潮學校畢業同學都沒有動靜，大家都很灰心。後來國防部就舉辦了一個甄試，及格者得升准尉，不及格者就當士官，所以怒潮有很多人都是當士官。

這時有升到准尉的同學心裡有安慰一點，只可惜幹部還是沒有缺。後來大家只好各自想辦法考幹校、軍校，但像有些程度不好的就無法考取，謝輝煌自嘲自己程度不好所以考不取。國防部甄試錄取六十幾人，這批考取的學生離開金門之前胡璉將軍來送行，謝輝煌感性地提到，他認為胡司令官心裡應該很難過；當時還有孫立人的陸軍軍官學校第四軍官訓練分班跟他們打對臺，他們畢業就是少尉、准尉，相對之下他們很吃虧，常被笑是小娘養的。

謝輝煌考上准尉，一時沒有職缺，後來國防部下來處理，謝輝煌被招考到宜蘭縣宜蘭鎮金六結營區的聯勤通信兵學校受訓六個月，他是帶職受訓的，名字掛在國防部轄下的電話管理處，畢業以後就到蘇澳無線電臺分部工作，那裏就完全跟野戰部隊不一樣了，吃飯、生活都很正常，一點也不克難；上班期間也沒有人管，日子很愜意。後來蘇澳電臺調到苗栗，部隊就跟著配送出去，接著又配送到彰化。四十三年，謝輝煌被派到浙江省平陽縣鰲江江口的鰲江鎮南麂列島電臺工作，四十四年二月隨臨海縣大陳島大撤退回到臺灣。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、吳靖媛為國立臺灣大學國家發展研究所法學碩士）