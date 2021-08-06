美國拜登政府宣布對我最新軍售，原在申購清單內之M982A1 Excalibur精密導引砲彈，因含有瑞典技術而無法輸出我國，改以近似的美製同級品替代；這是美國對我軍售的新警訊，應嚴肅看待。

美國軍事工業在過去數十年間，積極與盟友合作，不斷推動全球化研發與生產佈局，在商言商，確實能夠增加經濟效益與獲利空間，但就技術自主性與知識產權來說，卻會產生受制於人的問題。

美國軍售為我國唯一可靠軍備品項供應商源，以往遇到同樣情形，透過協商通常美國盟友都會放行。但隨著中國大陸經貿實力增強，外交影響力增加，美國盟友不願開罪北京，影響美國對我軍售品項問題，恐怕會不斷上演。

面對兩岸矛盾，投資軍備是最無奈選項；特別當北京將我軍購定位成「以武拒統」時，對他國施壓作梗實不意外。正本清源，還是解開兩岸關係死結，穩定台海情勢。

武道兵學原意是在止戈，整建軍備是為保障和平。軍備競賽必讓雙方走向惡性循環，主政者必須坦誠面對現實，完全押注軍備對大局並無助益，終究還是要走向接觸往來，協商解決問題；如何化劍為犁解決爭議，考驗著兩岸領導者智慧。

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