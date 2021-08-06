台灣經濟研究院2021上半年GDP預測公告，前兩季總和近103995.76億元（約2.3兆元人民幣），與大陸統計局公告的2021年各省GDP比較，排名在廣東、江蘇、山東、浙江、河南與四川之後。總體而言，台灣近兩年經濟亮眼，但未來能否繼續保持優勢，挑戰不小。

蔡政府在對陸政策上，始終抱持抵抗心態，不接觸、不談判、不妥協三不政策儼然死灰復燃，官方交流全部中斷，企業和大陸做生意只能自求多福。大陸在對台政策上，卻加大力度促進合作。

譬如，積極扶植台灣產業，福建晉華成為台企和福建政府合作的典範，聯電不但擁有該公司一半股權，還能享受特定時限內免稅收優惠，眼前雖受制美國遏制大陸高科技產業發展，但隨著大陸內需市場成長，仍將茁壯。大陸也鼓勵兩岸學術合作與交流，提供台人申請科研項目基金，這些政策都讓台資企業受惠。

福建與湖北GDP原本落後台灣，但在政府政策指引推動下，2019年已超越台灣。麵包不該只是百姓自己努力，還需要政府良好政策的扶植，台灣未來經濟能否持續快步增長，還是被大陸各省漸次超越，端看政府更重視的是人民的三餐，願意開放自由貿易、旅行簽證、合作交流等措施，還是只重視自己的政治資本，以抵制和排斥大陸來增加自己的選票。

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