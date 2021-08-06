此刻，美軍正聯合英、澳和日本部隊在印太地區進行大規模軍事演習；中共當即還以顏色，今日起也開始在南海舉行大規模軍演，範圍之大，涵蓋十萬平方公里。

美國軍艦穿越台灣海峽當作家常便飯，然而協同演習的國家並不敢如法炮製，英國上次在黑海弄得丟人現眼，這次航母都開到南海了，硬是不敢穿越台灣海峽而改走巴士海峽，氣得老美跳腳，認為｢約翰牛｣不聽使喚。

德國軍艦也要來湊熱鬧，但事先卻照會中共，肯定不會靠近12海里，還問可不可以在中國港口停泊。｢友軍｣表現讓老美很沒面子，儘管背後一再慫恿，但敢甘冒大不韙觸怒中共龍顏的還真沒幾個。

所以啦！老美僅僅是色厲內荏，早已不復昔日榮光，想打擊中國，本身又沒那個能耐，只好拉幫結派為自己壯膽。但各國為了自身利益，誰會甘心情願被美國牽著鼻子走？更何況，各國還要考慮經濟發展，不能也不會與中國完全脫鉤。

對中共來講，這又是一次家門練兵的機會，軍機頻頻繞境，早已洞穿台灣防務；這次美日等國又主動送上門來練靶，何樂而不為？

台灣當局一再譴責中共軍機擾台，然美艦半年來即保持每月一次穿越台海的頻率，運輸機兩個月內3次降落台灣。怎麼就不說呢？也是啦，台灣就是親美，唯美國馬首是瞻。看看歐洲國家，美國是永遠的朋友嗎？

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