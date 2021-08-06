「齁先生」最近大概是累了，再也顧不得他優雅高尚的形象，直接對記者發飆，像個跌落神壇的假廟公，粗俗有如販夫走卒。指責記者「不健康」，卻讓人想起他挖鼻孔的「胎溝」不健康形象，五十步笑百步。

形象不健康也就算了，現在公然撒謊、面不改色，更讓人傻眼。

筆者因公務需要赴美就職。7月初到美一週後，施打第一劑免費輝瑞疫苗，再隔整整3週，不多不少21天，被通知施打第二劑。根本就不是「齁先生」8月3日在記者會所宣稱：「美國第二劑間隔已經延長到6週」！

媒體記者及網友常問一個問題：陳時中究竟是向誰借膽，敢如此囂張無度？

本來是健保制度優等生的台灣，現在因疫苗供應不及，已經死了近800人；因為政治理由技術性干擾民間採購疫苗，讓國際認證的疫苗不斷延遲進口，還要靠貧窮小國捐助疫苗來湊數；因為不可告人的理由不斷暗助高端疫苗通過EUA緊急授權，即令審查委員多數不贊同；也因為不可告人的理由，由外交部出面讓高端疫苗到中美洲邦交國進行人體測試，省下一人一萬美金的測試費用；因為疫苗供應不及，只好貿然准許不同廠牌混打，甚至不斷延長兩劑之間的空窗期來掩護疫苗短缺及供應不及的尷尬。現在竟然還捏造美國「已延長兩劑間隔到6週」的謊言。

看到防疫指揮官公然撒謊還面不改色，「見笑轉生氣」還會飆罵記者，讓人見識到時中先生不可一世的的霸氣，果然是得到蔡政府官員的DNA真傳與民進黨的加持。

更令人佩服的是，我認識的幾個綠營朋友，不但不以陳時中犯下一連串因傲慢、剛愎自用、堅持政治立場造成多人死亡、許多人苦等合法疫苗而不可得的錯誤為意，還責怪我們這些評論員不該對陳時中過分苛求，因為他「已經做得很好了」！

也難怪，有陳時中這樣的反中悍將來保護小英，不減當年身為「小英基金會」募款大將的雄風，才會讓蔡英文的支持度歷久不衰。有蔡政府全力支持、有英粉把他如神祇般的吹捧，不囂張，實在好難！

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