大陸官媒定調，稱呼台灣代表隊「國手」的小S不是台獨，這是北京對台政策的一次重要表態：愛台灣不是台獨，愛中華民國也不是台獨。

依據台灣現在的法律，「兩岸同屬中華民國」，小S稱呼中華民國的選手為「國手」，如同前央視評論員所說，「現在不還沒統一嗎」，台灣人總不可能認為自己只是省隊吧。

台灣人民可以一邊愛中華民國，一邊在大陸尋找自己的舞台，這才是「兩岸同胞的心靈契合」；我們也看到台灣的桌球選手跟著大陸國乒一起訓練，這不就是「準國民待遇」？

現在民進黨國師邱義仁已經坦承台獨做不到；拜登政府的官員公開表態「美國不支持台獨」；民進黨放棄奧運正名，以及完全沒有修改「兩岸同屬一國」的法律條文，這都證明了「台獨」或「法理台獨」已經被邊緣化。

接下來，就是兩岸的政黨來比賽，誰更愛台灣。跟大陸國乒一起訓練，全世界只有香港與台灣的桌球選手有此待遇，民進黨看在眼中當然不是滋味，可是也不敢出聲阻止。

道理很簡單，兩個婦女向索羅門王爭孩子，誰為孩子著想，誰才是真正的母親！

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