北極航道因氣候暖化已可破冰通航，兩岸關係卻在冰河中繼續凍結。台海政治氣候異常，應歸咎於民進黨鼓舞仇中、推動去中，不惜將辜汪會談的兩岸政治和解成果消滅殆盡。如今兩岸除ECFA所帶來的經貿成果依然延續外，所有交流活動不是停擺就是萎縮，軍事衝突的可能性節節升高，台海已成為全球安全熱點。而國民黨表現軟弱，早已失去兩岸關係論述的能力與意願，失去國民黨這個安全閥，兩岸走向尖銳對抗是歷史的必然。

九二共識是相互諒解共識

國民黨曾經是兩岸破冰的主導方，解除戒嚴、終止動員戡亂後，先在1991年制定《國統綱領》，隨即在1992年和大陸達成兩岸關係諒解性的共識，後來冠上「九二共識」之稱，接著1993年順利舉行辜汪會談，搭起官方交流平台，為兩岸交流開創新頁，這段歷史是國民黨對台灣、全中國與世界華人的貢獻。

在92年的共識基礎上，才有扁政府的小三通與馬政府的大三通及ECFA，不能否認，ECFA維持不變，是台灣經濟能夠持續繁榮的重要因素。在政治上，2015年「馬習會」、2008至2015年連戰、蕭萬長兩位副總統都和大陸領導人在APEC領袖會議會談，2009至2016年我受邀參與世界衛生組織大會、2013年參與國際民航組織大會，在在證明在九二共識基礎之上，中共有誠意擴大兩岸各表及台灣國際參與的空間。

強健的兩岸關係曾是國民黨得到多數選票得以執政的關鍵。在享受和平紅利的時代，國民黨主導台灣內部兩岸關係的話語權；民進黨受意識形態詛咒，呈現在外的社會形象不但背離憲政體制，情緒性反中、胡鬧或抗中，更得不到主流民意的支持。曾幾何時，國民黨締造的輝煌成果卻反過來變成原罪，國民黨歷任黨主席難道不該深自檢討反省？

如今的國民黨，早已失去了維護法統的道德勇氣。且看2005年「連胡會」的歷史時刻，那怕當時國民黨剛剛歷經總統敗選，注定在野四年，黨主席連戰無畏被民進黨操弄的狹隘台灣意識，毅然決然赴陸破冰，促成國共內戰後雙方領導人的首次會晤，《連胡會新聞公報》中的五點共識，成果流澤至今。即將選出的新任黨主席，還有雖千萬人吾往矣的勇氣嗎？連戰在西安留下「遊秦塚而憫萬民，跨海峽為創雙贏」題詞的高度，國民黨今何在？

最能創造新機會的時機

更別說自2016年在野後，國民黨陷入恐共情緒無法自拔，敬中國而遠之的無能表露無遺，只剩下偶而的、微弱的籲求兩岸和平的聲音，深怕與對岸稍有瓜葛就被畫上賣台的符號。國民黨主席不再尋求兩岸關係改善，國共論壇停擺至今，以民間交流為主旨的海峽論壇也不再組團成行。國民黨做小了自己，也做糊塗了兩岸關係。

日漸逼近的黨主席選舉，各候選人莫不以批評民進黨失政敗德、疫情疫苗處理不力等內部問題為競爭主軸，事關台灣安危與未來發展的兩岸關係只聊備一格的在末段結語中提及，甚至不如台美關係受到重視，這種選擇性忽略的自欺，怎麼讓中共看得起這個百年對手？

國民黨主席候選人的格局視野如果僅能表現在處理內部政治議題，藉由比賽誰最會罵民進黨而出線，擔任黨主席後豈能不以此為樂、以此為生？將政治生命寄託在永無止盡的政黨惡鬥，而不追求更高層次的福國利民大計，建立可長可久的兩岸功業大利，又如何在未來可能的總統身分上與對岸有尊嚴的交流？

有智慧者，應務實面對台灣處境，提出「兩岸關係白皮書」，說清楚台灣的願景，向大陸、國際友人、全體國人表明在什麼條件下、以什麼方式推進兩岸交流，拾回兩岸互信。在具體落實上，應效法連戰前主席「連胡會」的勇氣與智慧，赴大陸與習近平會談，大破大立、大開大闔才是中國國民黨主席的條件。

再差也不會比現在更差！現在是國民黨最壞的時機，也是最能創造新機會的時機。最新民調指出，民進黨完全執政5年，雖極盡能事誣衊九二共識，但仍有35.7%的民眾同意以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，還略為領先反對的34.9%，如果國民黨黨主席候選人們還瞻前顧後，不能掌握先機，就算選上黨主席，國民黨最多只能是「陪公子練劍」，永遠在台下陪人民看民進黨亂演一通。