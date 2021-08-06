行政院證實規畫9月推出「五倍券」以振興經濟。可議的是，政府去年推「三倍券」已造成擾民，如今卻不知汲取教訓，硬推同樣的政策。要「救急」莫如發現金，根據網路及民調，高達7成以上民眾支持普發現金，實在不知民進黨政府究竟堅持什麼？更證明現在廟堂之上盡是不懂民間疾苦之人。

去年首波疫情來襲時，民進黨政府決定推「三倍券」，根據經濟部及國發會日前的報告指出，三倍券帶來逾千億元的經濟效益，這說法實在令人發噱；經濟部所謂「上千億經濟效益」，源自「數位三倍券」的加乘效果，問題是，難道全台不管阿公阿嬤或小嬰兒，全都使用數位券消費？難不成全台所有使用信用卡、行動支付的消費都可歸於「誘因消費」？政府拿不出合理且過度膨風的數據作為推出五倍券的理由，這種說法實在太牽強。

發現金好處多，不用額外花20億元的製作成本，不用等待1個月的印製時間，不用擔心偽造問題還要花數億元防偽，也不用管哪些消費限制，更重要的是能「救急」，對所有民眾、特別是底層困頓民眾帶來及時效應。民進黨團說發現金很多人會存起來，這實在好笑，「青吃都不夠，怎麼還能曬乾？」何況真有人把錢存起來，至少能應急緩解社會問題。

依網路大數據分析顯示，認為印製五倍券浪費錢及圖利廠商的民眾比例相當高，表明不少網民對民進黨政府已非單純不滿，而是不信任了。蔡政府再聽不到基層聲音，明年選舉就等著看好戲了。

去年發三倍券時，台北市議員王世堅批評「好慢、好笨、好浪費」；全球有133個國家推出疫情紓困方案，其中87國包括美國、日本、德國等都祭出普發現金方案，難道他們都是白痴？奉勸蔡政府好好想想，別亂花納稅人的錢，把人民當冤大頭。