馬來西亞的政局有點像八點檔連續劇，還是很狗血的那種。外人看來覺得高潮迭起，馬國人卻想吐血三升。

最主要的癥結是3年前首度政權輪替，去年2月執政的希望聯盟分裂，土著團結黨和被趕下台的巫統、伊斯蘭黨等另組國民聯盟，靠著區區2席的微弱多數上台執政。這個後門政府打一開始就沒有民意正當性，首相慕尤丁一路像走鋼索般顫顫危危，隨時有倒台風險，而他為了保住權位，各種難看的招數都使得出來。

藉著疫情的由頭，慕尤丁年初向國家元首阿布都拉陛下報告並獲准後，宣布國家進入緊急狀態到8月1日，這段期間國會、州議會和選舉都停擺。政府發布的幾項緊急條例和預算案完全不經國會審議即可實施。這激起在野黨和民眾的強烈反彈，連元首都兩度發諭令要求「盡速」召開國會。最後迫不得已，慕尤丁宣布7月26日起召開5天的國會特別會議。

結果開成了一場鬧劇。在野黨想要好好來辯論一下緊急條例的內容，首相署部長達基尤丁卻表示，內閣會議已在7月21日撤銷各項緊急條例，所以不用再討論了。蛤？什麼時候的事？怎麼沒人知道？原來是慕尤丁怕國會一辯論，接著就要表決，萬一票數不足，會暴露出他掌握的席次已未達多數，再來個信任投票他就完蛋了。

因此慕尤丁讓內閣先決議撤銷緊急條例，總檢察署也隨之通過，此事卻偷偷摸摸不向國會和大眾報告。7月23日慕尤丁致函元首告知內閣的決定，要求元首首肯，但次日元首用視訊召見達基尤丁和總檢察長，要求撤銷緊急條例應先提到國會辯論。結果莫尤丁根本沒照做，直接讓達基尤丁在國會宣布緊急條例已撤銷。

這下元首陛下怒了，皇宮29日罕見發出措詞強烈的公告，聲明元首未御准撤銷緊急條例，並指責達基尤丁誤導國會。文告一出，慕尤丁嚇到急召親信部長在私邸密商，國會副議長宣布國會休庭。在野黨議員當然罵聲連連，但副議長索性以議會出現確診者為由，把議員和助理都趕去做篩檢，會議一停再停，最後宣布周一再開，次日更宣布無限期休會，氣得反對派領袖安華大罵是把國會當夜市嗎？隔了7個月才重開的國會，僅4天就草草了事。反對派議員聚集抗議，聲稱要回國會上班，卻遭到鎮暴部隊拿著盾牌阻擋。慕尤丁怕國會表決怕得奧步百出，正說明他有多麼心虛。

去年國盟政府成立時只在222席國會裡擁有113席支持，因此慕尤丁一直戰戰兢兢。但政府防疫表現不佳，上個月每日新增確診約8千人，就已出現自殺潮和民眾自救的白旗運動，現在每日新增破2萬，總確診案例超過120萬，民怨更加沸騰。此時慕尤丁竟敢忤逆元首陛下，阻撓國會開會，無視黎民苦難，連本來不反感他的馬來人都跟著怒了。

巫統已宣布撤銷對慕尤丁和國盟政府的支持，且至少有8位議員向元首呈遞撤銷支持的宣誓書，如此一來慕尤丁便失了國會多數。但只要慕尤丁不辭職，國會不開會表決，就沒機會檢驗他到底還有沒有多數席位。慕尤丁此時又開了一張支票，說9月會讓國會進行信任投票，這個承諾能否兌現誰也沒譜。一個後門政府，就在這麼虛無的基礎上苟延殘喘，也是一奇。