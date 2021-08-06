疫情微解封，餐廳能不能內用？疫苗快不夠了，要選打哪一種政府說了算？五倍券快來了，紙本、數位還是發現金好？正當人們面對生命嚴重受威脅之際，決策者卻似乎愈來愈不科學、不專業，正印證了「當一切都被政治化，真相的重量便輕如鴻毛」。

普林斯頓大學經濟系教授、2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼出版了《克魯曼戰殭屍：洞悉殭屍經濟的本質，揪出政經失能的本源》一書，書中對那些執迷於錯誤且往往具惡意的決策與反對者稱之為「殭屍」，他認為他的政策建言簡直是與毫無知覺的屍體在論辯。而這樣的事正發生在現今的台灣嗎？

克魯曼曾擔任美國總統經濟顧問，1994年以正確預言亞洲金融風暴而奠定經濟大師地位。但之後幾年他寫專欄卻被不聞不問，讓他氣急敗壞。他發現當恫嚇與難懂的數字成為政客推行政策的手段時，人民很難看穿各說各話的煙霧彈。他在書中探討18項人民關切的政經議題，包括社會安全制度、健保、減稅、財富不平等、貿易戰等。他認為深度解讀各項政策的背後真相大有必要。但儘管大師如他，仍然事與願違。

美國總統小布希以為減稅會帶來經濟榮景，實際上卻是成長軟弱，繼之金融崩潰。反而是歐巴馬結束小布希減稅的部分項目，促使美國經濟繼續向前邁進。川普通過的大減稅，結果是一場大失敗。為何只要不同的政黨上台，同樣的戲碼就要輪番上演？

當歐洲透過歐元政策結盟成一個強大的經濟體時，卻無法解決單一國家的經濟問題，歐元反而是絆腳石？AI機器人是否真如某些政治人物所宣稱的，是造成薪資落後和社會不平等的元凶？自動化已改造經濟長達幾個世紀，但當煤產量增加1倍時，煤礦工人的人數卻減少將近4/5。自動化的衝擊並不是近年才有的新現象，勞工談判權的式微才是他們無法分享自動化果實的主因。

全球都正面臨政治與公共政策危機。要當個具備洞察力的知識分子就要認清「我們面對的是現實世界，而不是想要的世界」。

這幾年殭屍電影大行其道，殭屍的基本設定是人雖死，腦卻被病毒所控制，腦殘的殭屍靠著啃食活人維持不死。現在許多政策的支持者就像是殭屍般，永遠不死。川普靠著中產白人支持，有可能再起？日本靠著美國與中國疏遠，不管經濟難以再起？台灣的政黨只要拒中唯獨，永遠可以贏得選舉？就連防疫，也不需管疫苗有沒做完三期實驗就能開打？我們靠友邦捐贈疫苗，防疫指揮官還認定疫苗是足夠的？

這是病毒作祟？病毒變異？讓人們只相信意識形態與堅定信仰，結果變成腦殘？在這樣的社會裡，人民難道只能自己對症下藥、自求多福？可憐的是，這並不是恐怖片，而是我們生活的日常。(作者為台北市出版公會理事長)