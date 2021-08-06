據報導：美國政府近日宣布，將對台出售40門M109A6「帕拉丁」自走砲與相關組件，金額高達7.5億美元，現已知會美國會，可望1個月後正式生效。姑且不談這批拜登政府上任後，首次對台軍售的武器是否實用，明眼人一看就知道這又是蔡政府貢獻給美國的「保護費」。

過去媒體將立法委員不聽黨團指揮，破壞黨團體制，任意對外發言放砲者稱為「自走砲」；如今蔡政府在掌握行政、立法、司法、考試，監察大權於一身，早已被外國媒體稱為民主國家的「專制體制」情況之下，徹底的成為領導國家破壞體制、為所欲為的「自走砲」！

首先以近期熱門話題，蔡英文下令幻象戰機迎接伴飛奧運選手的華航專機，並且施放熱焰彈為例，現已在「退伍飛官臉書」中傳為笑談。有前飛官以「周幽王的烽火台，國軍昂貴的武器成了取樂的玩具」為題指出：每次看到「這個」國家的熱焰彈用來作秀，就是一肚子鳥氣！這些不起眼的小東西都是戰鬥機飛行員的寶貴資產，也就是保家衛國的重要裝備。這些小東西不是鞭炮、沖天炮，我們自己沒有生產，全部都是昂貴的舶來品；甚至我國由軍售管道向外採購，申請量與實際到貨量差距甚大，實在是來之不易！

其次就即將開打的國產高端疫苗而言，明明只有第2期的研發成果，其審查過程也有許多瑕疵。面對缺乏進口疫苗可打的窘境，及政治操作超過科學驗證的情況下，硬是要推上市場，這種無理蠻幹的作法讓人瞠目結舌、嘆為觀止。最悲哀的是衛福部已經承認「疫苗庫存不足，何時來無法掌握」，讓已經施打第一劑的許多人，不知道第二劑在哪裡。為了掌握疫苗施打時效，可能被迫接受高端疫苗，真正應驗了西方諺語「乞丐沒有選擇的權利」（Beggars can’t be choosers.）。

面對民進黨政府種種的蠻幹作為，讓我們這些在人生之中身經百戰的老傢伙，不得不以數十年來的經驗提出呼籲，讓那些不了解台灣處於極危險困境、整日奔波忙於工作，且只會無知的跟著1450唱和的年輕人，能夠正確認清現況。不過，過來人的忠告，對小英政府來說都是「居心叵測和不健康的態度」。因為就連民進黨創黨元老，長期蹲過苦牢的呂秀蓮、施明德、林正杰等等苦口婆心，甚至疾言厲色、嚴重警告的話語都置之不理。

記得辜寬敏曾說「穿裙子的不適合擔任三軍統帥」，現在看來頗有幾分道理，畢竟蔡總統缺乏對國軍的了解，也不認真學習，視察部隊講話從頭到尾的「照稿唸」，才會有過去民進黨在野時，領頭羞辱國軍，踐踏軍人尊嚴的畫面。而現在則是不謀改善兩岸關係、大肆向美國購買武器，讓幻象戰機去「放煙火」，將飛官當猴子一般的戲耍。然而更悲哀的是蔡總統底下的一群佞臣，只為謀個官位，出門有黑頭轎車，有侍從官開關車門；以致迄今沒有人敢說真話，形成大家一起混的局面，直到台灣完蛋為止！

（作者為大學英文講師）

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