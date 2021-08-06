兩岸知名藝人小S在社群媒體上為中華隊在東京奧運的表現喝采，熱情地表達鼓勵，沒想到因為發文中用了慣用的「國手」，竟遭大陸網軍小粉紅把她當成「台獨」出征。

罕見的是，大陸國台辦旗下的「中國台灣網」特別在微博發文，呼籲大陸網友「千萬別上民進黨的當」及「別讓真『台獨』坐收『兩岸輿論風波』漁翁之利」等，並認證小S也是「民進黨當局兩岸陰謀的受害者」，希望就此平息此事件激起的兩岸對立情緒。

小S遭到大陸網軍出征，不無存在商業利益上惡性操作的可能性，但話說回來，若非當前兩岸人民之間已無同胞感，且彼此敵視對立情緒高漲，又怎麼會把已在大陸發展多年的小S也扣上台獨的帽子？長期以來被視為「親中」的藝人，只因發文使用了「國手」一詞，就像獵物般被大陸網軍套上了台獨的繩圈，這也顯示了兩岸人民的情誼已成了須小心包裝的易碎品。

30多年前兩岸交流的初期，表演工作坊曾在大陸演出《這一夜誰來說相聲》，其中「四郎探母」單元有個老兵返鄉探親的橋段，用了「第一次出國，就是回國」的台詞，來描述兩岸關係複雜的深層結構。而這麼弔詭的一句話，也只有兩岸間存在政治互信的基礎，人民間存在著同胞感，才會讓觀眾莞爾一笑。

台灣參加奧運使用「中華台北」的名稱，多數人簡稱「中華隊」，有人愛說是「台灣隊」，但習慣上大家都稱奧運選手是「國手」，這只是慣用說法，並非台獨的用法，大陸網民應該先弄清楚。又例如，稱讚中醫師的醫術精湛，在台灣也會說是「杏林國手」，因此，將「國手」硬扯上台獨，未免顯得只是用小腦愛國了。

不過此事件值得關注的是，可見大陸人民這幾年來對台灣的敵意已日漸升高，民進黨全面執政後的實質台獨路線應是主因。回想2016里約奧運時，兩岸選手都是「中華健兒」，彼此互相欣賞與鼓勵，又何來兩岸網民在奧運賽事期間屢次出現相互醜化或鄙視的言論？甚至於連男子羽球雙打獲金牌的李洋，因是金門籍又取了單名，竟遭台灣網民質疑其血緣的「正統性」，真是情何以堪。

奧運精神是「和平、友誼、進步」，近代把「和平」列為首位有其典故。古希臘的厄利斯城邦於西元前884年發生瘟疫，斯巴達想乘機入侵，厄利斯國王向太陽神阿波羅求救，阿波羅指示舉行競技賽會。於是厄利斯以奧林匹亞為舉辦競技賽會和祭拜宙斯的聖地，任何人不得侵犯為由，與斯巴達訂立《神聖休戰協定》，並於西元前776年將競技賽定名為「奧林匹亞運動會」。

奧運本可為兩岸營造和平的氛圍，但東奧尚未結束，台灣又出現巴黎奧會正名公投的呼聲。顯然，如果台灣有人要把奧運當成台獨的戰場，那大陸網民急著打台獨的反應也可理解，只是兩岸民間不斷上升的敵意，卻讓疫情下的奧運蒙上了更多陰影。（作者為民主文教基金會董事長）