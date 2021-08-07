一.創設緣起

民國53年十月十六日中國大陸在新疆羅布泊原子彈試爆成功 !

不久，於民國54年四月，國防部為加強現代化國防科學技術之研究發展，以配合國防建軍需要，發佈一項重要人事命令，調退除役官兵輔導委員會主任委員蔣經國為國防部副部長，調陸軍供應部司令唐君鉑中將為國防部次長。國防部並提奉 總統核定成立中山科學研究院籌備處，由唐次長兼任籌備處主任積極籌劃組織任務及其人力、院址的設置工作。

接著在民國55年元月二十五日於總統府(蔣介石 總統主持)第一次軍事會議中呈報「國防部中山科學研究院第一階段第一期工作計畫」之簡報，其中即成立第一研究所（即核能研究所負責核能之研究發展任務，以民國五十八年底完成一擁有核子試爆之技術及能力為第一階段計畫目標<記錄副本已存院史檔案>。簡報後於元月三十一日奉指示：本案原則可行，著由行政院與國防部研究實施。

71年11月5日，郝柏村主持中科院新舊任院長，授勳唐君鉑院長。此後由郝柏村兼任中科院院長。（作者提供）

之後，行政院原子能委員會主任委員閻振興 於民國55年九月九日召集原子能委員會(李熙謀副主任委員)、清華大學(陳可忠校長)、經濟部(張繼正部長、陳蘭皋董事長)、經合會(陶聲洋主任委員)、國防部(唐君鉑次長、錢積彭所長) 等

首長討論我國核能發展計畫議案，以國防部中山科學研究院籌備處提出之報告資料(議題目錄包含：前言、核子武器系統趨勢、各國核能發展計劃概況、我國核能發展計劃芻議、第一步計畫—原子爐型式及能量的選定、結論及建議)為審議對象，詳細審查其應增應刪應修之處，希望最後能完成一健全之建議案能代表經濟部、教育部、國防部及原子能委員會提報行政院核定。

二.機構組織的組建

由於我國是國際原子能總署(IAEA)會員國對於核設施之轉讓及設置使用須接受其管制。核能研究所逐於民國57年7月1日由行政院原子能委員會依「原子能法」規定設立，並委託國防部中山科學研究院籌備處代為運作，至於國防部中山科學研究院(中科院)是在民國58年7月1日正式核定設立。

中科院自民國58年正式成立，由閻振興兼任院長，唐君鉑任副院長，夏新任執行長至民國64年。院內設第一研究所（核能研究所）所長錢積彭、副所長李育浩，第二研究所（火箭研究所）所長程嘉垕，第三研究所（電子研究所）所長劉曙晞、周敢、韓光渭等主管。

民國64年起轉由唐君鉑任中科院院長，夏新任副院長。唐院長於民71年11月退休，院長由郝柏村兼任。