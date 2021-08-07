鴻海集團創辦人郭台銘因公務行程需求，於歐洲捷克布拉格城市自費35美元接種了BNT疫苗，據郭董在社群媒體所述，施打疫苗的場所位於大型購物中心，並非一般醫療院所，且過程舒適無壓力，更沒有沉重的氣氛。

全球各國面對疫情威脅，隨之抗疫防堵傳播鏈，積極籌獲疫苗並提速施打，均在同一條起跑線上，而台灣不管在生活水平、醫療品質、公衛條件，甚至人文素養都名列前茅，如此先進國家，在防疫路徑上卻怠惰慢行荒腔走板。回顧這段時間，美國、印度疫情急遽肆虐，造成大量傷亡後，台灣也跟上流行，2個多月以來枉死了7百多條人命。

在疫情大軍面前，誰都沒有本事囂張，看了看自己再比較別人，才發現整體防疫後知後覺的確難辭其咎，而防疫團隊的方式卻是要求國人施打毫無科學基礎，更沒有國際認證的國產疫苗。

雖然疫苗仍然短缺，抗體覆蓋率未達一半標準，但國人應會理性判斷、謹慎選擇，在疫情暫得以控制的情況下，寧可晚些時日把手臂獻給國際認證疫苗，也不會拿自己生命來開玩笑，充當民進黨疫苗實驗室的白老鼠，最新公佈的登記數據指出，1.6萬人選擇跳船不打高端了！

人同此心，心同此理，蔡政府還是回過頭趕緊多方接洽可靠有效並獲WHO認證的外製疫苗，才能安定恐慌的民心。

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