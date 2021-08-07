今年4月下旬，有報導稱拜登政府將首次對我國出售M109A6「帕拉丁型」（Paladin）自走砲，日前即傳出將對台出售40門，金額高達7.5億美元(每門1875萬美元)。消息傳來，相信民進黨政府必定雀躍不已。

根據「維基百科」統計，自蔡政府上台以來，美對我軍售共12個項目，總金額已高達190.853億美元。針對此次軍售，我陸軍司令部發言人楊安中將針對媒體「美國對我軍售M109A6自走砲金額過高」的報導，特別於6日提出公開說明，指出此為全案「可供售項目」上限額度，包括工業合作、關鍵技術移轉等。

過去針對美國的軍售，我國防部發言人一向以「軍售屬國防機密，國防部對此沒有評論」回應；上述陸軍司令部特別跳出來說明，讓人頗感突兀，也有「此地無銀三百兩」之嫌。筆者發現沙烏地阿拉伯於2018年亦訂購同型裝備180門，花費13.1億美元，平均每門728萬美元，遠比我們買的廉價許多；但其後沙國知道美軍開始生產更先進的M109A7型，乃要求改變合約。

我國軍方內部對此採購案早有不同聲音，主因是美軍開始換裝M109A7，汰除M109A6，我方採購得重開生產線。同時也有外電披露製造商BAE公司已不再生產A6，我們有理由懷疑，國軍所購是否為全新的自走砲？尤其是美軍自伊拉克、阿富汗相繼撤軍，剩餘武器一大堆，美國現在又苦於軍費嚴重不足，不利研發購置新型武器以和中共競爭。是否會高價將改良整新過的舊品當新品賣？

當然我們買美國的武器是「只此一家別無分店」，繳交「保護費」是應該的，但總該有個「可受公評」的標準，以及不能「有礙社會觀感」吧？總是讓美國老大哥敲我們竹槓，實在是冤枉不已。在蔡政府總是喊窮，呼籲各單位要撙節開支的今天，這樣的買賣能做嗎？其實既省錢又省力的方法，就是「竭誠歡迎美軍駐台」，許多政治與軍事問題即可迎刃而解！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※