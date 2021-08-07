成名後一切的殊榮都來了，戴資穎出發到日本，坐的是經濟艙、住的是三星級飯店；得獎後，總統的電話馬上就來了，回台也升級改坐商務艙、軍機護送外加放煙火，此且不算，蔡總統還另外加碼，送上她喜歡吃的店家早點。

夠了吧！錦上添花的事適可而止，多了就顯得矯情，有一部電影《北京遇上西雅圖》，女主角渴望有人可以到巷口幫她買份豆漿燒餅都不可得，我們這裡卻有總統買豆漿送到家裡來。不是說不可以，戴資穎有這個資格，但不知道是不是每位選手都有這份殊榮接到總統級早點？包括未得獎者。

看到沒有？颱風連番來襲，現在屋外下大雨、各地淹大水、高雄一夜之間出現五個天坑……，有看到總統關心過沒有？有沒有出來勘災？有沒有說句安慰的話？沒有！疫情肆虐，死亡近八百人、疫苗不夠打、店面一家家倒閉關門……，總統有出面關心過沒有？沒有！淹水人家跨不出門檻，總統有派人送上燒餅豆漿？沒有，通通沒有！因為你們不是奧運得獎者。

總統知道奧運接近尾聲、她蹭熱的話題也即將結束，所以拚命抓住機會做狗尾續貂的事，以掩飾疫苗不夠的窘態。問題是，老百姓等不得、不能看妳拚命耍花槍，做點務實的事吧，總統！

再提醒一句，戴資穎還沒吃午餐。

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