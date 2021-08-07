高雄市議員邱于軒質詢衛生局長，局長黃志中坦承，「高市五間醫事機構，疫苗造冊不實」，但堅持「市府只是被動配合檢方調查，偵查不公開，不可以透露內情。」

民進黨把台北的好心肝往死裡打，然後高雄的特權疫苗Who Care，這樣叫對得起高雄人？

眼見火燒到陳其邁身上，果然不久之後就有媒體「獨家掌握」不可以公開的偵查內容，說不是五家是四家，分別是黃昭順、張顯耀以及幫他打疫苗的義大、大昌醫院。

修但幾勒，黃昭順、張顯耀是「醫事機構」嗎？陳時中在6月的記者會說：「現行法規只能處分醫療機構」，可見檢方不可能去調查個人。把黃昭順、張顯耀拿來充數，只是為了讓陳其邁脫身，廉價的謊言。

而更讓人傻眼的是，高市衛生局長面對議員質詢，說「偵查不公開」，轉個手媒體就可以「獨家掌握」，然後黃捷再拿來幫陳其邁護航。民進黨的側翼生產鏈真是讓人嘆為觀止。

難怪現在的高雄市府，淹水、天坑、X men群聚都不怕，「我有側翼我最大」。真的想請問高雄市民，您們今天的生活，有比韓國瑜在的時候更好嗎？

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