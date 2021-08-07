小S因為使用了「國手」這個詞，引來大陸部分網民的圍剿，擔心受到波及的商家緊接著宣布要跟小S解約，這也讓外界充分感受到，網路輿論的影響絕不僅僅是鍵盤俠的自嗨，而是會直接導致商業利益的損失，至於對兩岸政治格局的衝擊，更將是長期而潛移默化的。

這一事件的孰是孰非已經不重要，畢竟大陸官方媒體也都紛紛刊文，希望大陸網民能夠保持克制，不要上了台灣台獨挑撥兩岸關係的當。也就是說，起碼從大陸官方的立場，並不樂見民間輿論的上綱上線。但這裡有一個很清楚的因果邏輯，那就是這些年綠營政客和網軍肆無忌憚的挑撥兩岸對立，早已實質改變了兩岸的民間輿論。都說奧運無關政治，但像這種最能挑起族群對立和鞏固國族認同的場合，不藉機賺取一波政治利益那才不符合政客的行為模式。所以我們可以看到綠營執政的政客紛紛在蹭奧運選手，他們的話術無非就是台灣驕傲那一套，網軍再來配合對比大陸並對大陸進行攻擊。如果恰好是台灣選手戰勝了大陸選手，那勢必要掀起一場輿論狂潮，這正是羽毛球男雙賽後的現實場景。

如今大陸的社會氛圍也與多年以前不同，2008、2012年前後的奧運會，大陸社會也會樂見台灣選手獲勝獲金，即便是兩隊對壘，大陸民眾也不會計較誰勝誰負，因為大陸民眾真誠的認為，即便是台灣選手戰勝大陸獲得金牌，那也同樣是兩岸中國人共同的榮光，但現在可不一樣，兩岸敵對情緒已經蔓延到奧運賽場，台灣選手如果戰勝大陸選手，已經被視為一種恥辱，而且很多人還會從後續的輿論報導中找到各種可以視作挑釁的證據。

也正是基於這一擔憂，羽毛球女單決賽就格外引起兩岸人士的關注，如果一旦大陸再負一場，大陸網民勢必要掀起新一輪的網路對戰，因為沒有多少人能夠容忍綠營網軍一次又一次的網路羞辱。當然，最後的結果是以大陸選手獲勝告終，綠營網軍也就失去了攻擊的依據，這才讓兩岸輿論對戰得以避免。

這件事也給我們留下了很多思考空間，這是因為，如果想要為兩岸和解尋找解方，每次都想依靠賽況的結果來決定，勢必讓自己陷入被動，而且終究不是長久之計。要求綠營政客知所節制，也無異於緣木求魚，而且也跟時下台灣的社會氛圍不符。對大陸輿論來說，同樣也承受重壓，不可能再渲染或肯定台灣選手取得的成績。

不過，這也並非完全沒有解決之道，同樣是處於對立格局之下，中美奧運選手反而最先找到突破口，體操賽場上美國選手找到中國選手擁抱並向她表示祝賀，引來大陸媒體的爭相報導，並將之視為奧運精神的絕佳體現，相比起一些西方媒體有意塑造大陸選手面目猙獰的形象，這類報導無疑才是媒體職業倫理的體現。這個例子也給兩岸輿論提供了一些借鑑，在兩岸對立已經很難彌合的背景下，正面勸導已經沒有意義，但這並不等於媒體就只能隨波逐流。恰恰相反，兩岸選手之間有太多可以挖掘的故事，他們彼此之間的情誼也遠超看客們所能理解的範疇。例如兩岸在桌球運動上的訓練合作，其實就是很好的切入點，而這正是兩岸輿論需要發揚光大的地方。