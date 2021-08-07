小S被指控台獨風波震盪兩岸網路輿論，最終雖以大陸涉台官媒兩度發文批評陸網民不理性而收場，但該事件對兩岸民間氛圍的傷害已成事實，另一方面仍有大陸網民不聽官媒勸告繼續「出征」其他台灣藝人。「尾巴搖狗」的劇情在兩岸同時上演，令人唏噓。

大陸網民因反台獨而出征的事跡早就不鮮見，但從開始自發、小規模、偶發的出征，到現在似乎看到常態化、組織化乃至產業化的形態，這裡面既有兩岸關係不斷轉差的現實背景，更重要的是大陸自身網路輿論生態的民粹化，已經和當下大陸青少年流行的「飯圈文化」緊緊捆綁、融為一體，以至於今天爆發出超強能量，連官媒都望洋興歎、難以駕馭。

但值得玩味的是，自「吳亦凡事件」爆發延燒以來，「飯圈文化」不僅被大陸多間官媒重砲抨擊，亦被納入官方重點整治的對象。簡言之，「飯圈」就是指大陸青少年網民的一種瘋狂追星活動，但這些活動透過網路組織、串聯、集體行動而具有很強輿論能量，甚至形成一個龐大的利益結構和指揮體系，並藉助年輕人對偶像的瘋狂崇拜產生了宗教式的緊密連結。

然而，正如大陸官媒在一篇評論中援引的案例，「飯圈女孩」反擊港獨的舉動受到官方認可和支持，這折射出大陸對待「飯圈文化」的尷尬：一旦發現「飯圈」民氣可用，對大陸官方既有政治宣示有助益，那麼官方就很難從根本性否定「飯圈」，只能透過「區別對待」的方式去清除那些所謂「資本黑手」，保留「飯圈」政治正確的行為。但事實恰恰證明，就是「飯圈文化」的不理性行為模式，注入了「愛國主義」正當性之後，才會產生今天大陸激進網民大肆出征、波及無辜、反令對立一方受益的局面。

可以預計，若大陸官方出手整頓「飯圈」，無非有兩種方式：一部分打擊、取締，另一部分引導、轉化。至於前者應該無意外採取嚴打、拘捕等手段，阻斷向「飯圈」提供資金、資源的管道，讓明星後援會單純化、去組織化。至於後者，則很可能樹立典型扶持某些「正能量飯圈」粉墨登場，如宣揚愛國、維護體制、與西方鬥爭、反港獨台獨等，甚至不排除官媒、官方主動為其站台的可能。

網路草根文化的本質決定了官方完全控制、主導的「正能量飯圈」只會限於少數，而一旦官方以政治正確作為考核「飯圈」並作為提供資源的標準後，必然會出現更多打著冠冕堂皇旗號「野蠻生長」的網路民粹勢力，以「正能量飯圈」改頭換面，繼續採取出征、分化、檢舉等操作，而官方在面對這種力量時往往只能採取以「勸告」口吻而不敢直接「否定」，更何況大陸的和統、惠台政策早就淪為民間鷹派輿論的眾矢之的，故未來大陸官方很難真正控制內部激進民粹。

大陸官方以「勿枉勿縱」立場給小S事件定性是務實明智之舉，但在「飯圈文化」橫行並逐漸與民族主義合流的大趨勢下，洶湧民粹仍會淹沒理性聲音，勢必異化為北京高層所期待的「講好中國故事」的對立面。

（作者為智庫研究員）