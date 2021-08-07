7日新冠肺炎死亡案例有12例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，案例數比較多是因為修改程式，「在擷取檔案的時候資料不全，後來從檔案中搜尋，發現有部分檔案沒有轉進來，11個案例先前沒有抓出來。」原來前幾天的零死亡案例都是假的。指揮中心除了什麼事都做不好之外，最擅長的就是粉飾太平，接著再用一些怪理由來圓謊。

先前為了讓520數字好看，新冠感染確診數不敢爆量，第二天突然猛爆，一天加總數量超過400例，理由是「校正回歸」，圓謊技術讓國人開了眼界。這次死亡案例一連10天都是零，陳時中還裝可愛說：「這幾天大家都有注意到大概10天來個案都是零」，原來是電腦系統有誤。

問題是，這麼重要的數據卻容許電腦系統有誤，還一連誤了10天，這是什麼高科技國家？很難不讓人懷疑，指揮中心又在搞什麼鬼。其實，感染新冠肺炎每天的確診數或死亡數據，地方也都會提報中央，有些數據不必透過電腦也知道個大概，怎麼可能一連10天死亡都是零，難道指揮中心只相信電腦、只看電腦，不必管地方報上來的數字？

反正陳時中現在說什麼，大家聽聽就好，也不會太當真。從他的疫苗政策荒腔走板，到如今疫苗數量遠遠不足，準備替高端疫苗鋪路，就知道他完全是照著蔡總統的劇本在演戲，綠媒和網軍也配合打認知作戰，他還怕誰？難怪台北市長柯文哲對他的傲慢態度大為不滿。

前立委沈富雄說，陳時中很可憐，每天的記者會只剩下播報染疫確診和死亡人數。然而，確診數在校正回歸之後已經沒人相信，如今連死亡數也要校正回歸，還把責任推給電腦。試問，指揮中心還有什麼事不敢造假？誰還相信陳時中？