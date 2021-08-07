中華民國民意研究協會最近委託TVBS民調中心進行民意調查，結果顯示，在受訪民眾中有74%認為中國大陸這個市場對台灣經濟發展有幫助，占絕大多數，只有14.2%認為沒幫助，另有11.8%受訪民眾表示不知道、無意見或拒答。

由兩岸經貿往來實際數字可以印證絕大多數台灣民眾想法，在貿易方面，根據台灣統計，2020年兩岸進出口總額為2162億美元，其中台灣出口1515億美元，進口為648億美元，順差為867億美元，而當年台灣整體貿易順差約為594億美元。若是根據中國大陸統計，台灣順差更高達1406億美元。

2020年台灣整體對外出口金額中，中國大陸及香港出口比重為43.9%，成長14.6%，相較於出口「東南亞國協」（ASEAN）10國衰退1.3%，出口歐洲金額衰退16.1%，只有中國大陸加香港是台灣主要出口成長地區，在全球貿易受新冠病毒衝擊之際，中國大陸仍然為台灣提供了廣大的出口市場。

在經濟發展方面，根據台灣統計資料顯示，2020年台灣經濟成長率為3.12%，其中「國內需求」（民間與政府消費加上固定資本形成）對經濟成長貢獻僅占12.2%，「國外淨需求」（出口金額減進口金額即「貿易順差」）對經濟成長貢獻高達87.8%，足見「國外淨需求」對台灣經濟成長的重要性。國外淨需求如前所述為594億美元，而大陸市場的貢獻遠遠超過此數，幾乎超過一半，由此反推，去年的經濟成長率幾乎完全是大陸市場貢獻的。

在投資方面，截至2021年4月底止，台灣共核准44538件赴中國大陸投資案，核准金額為1932.3億美元，若再加上台商從第三地轉投資，投資金額遠遠大於此數，台商在大陸投資經營發展經常回台採購原料及零組件，促進台灣對大陸出口。截至2020年底，在台灣上市（櫃）1626家企業中，已有1199家赴大陸投資，占73.74%，累計匯回投資收益金額高達5481億美金，若以美金兌台幣1比28換算，合約15兆3648億新台幣，對台灣經濟有極大貢獻。

由上述的實際數字可知，台灣享有兩岸「經貿紅利」，前述民調台灣民眾也認為如此，當前若台灣想繼續維持下去，兩岸關係應該扮演相當重要角色，大陸對台灣尚抱有希望，短期內不致於像對澳洲一樣採取經貿制裁，仍然會以「兩岸經貿融合，打造共同市場」為主軸。然而，兩岸關係自2016年5月迄今，緊張態勢已經是螺旋式升高，若是長久下去，台灣能否持續享有「經貿紅利」就很難說了！

當前全球都在關心兩岸情勢發展，2021年5月《經濟學人》說「台灣是地球最危險地區」。新加坡總理李顯龍近日視訊參加美國論壇表示：「九二共識是兩岸維持關係與展開合作的可行方法」。全世界都在努力給台灣開良方，可惜民進黨政府不接受「九二共識」，被中國大陸認為是破壞雙方互信基礎，導致兩岸緊張情勢一再升高。

僵持不是辦法，甚至有誤判風險，我們認為應努力提出替代方案，例如明確以兩岸條例全名《台灣地區與大陸地區人民關係條例》來定位兩岸關係，以此尋求雙方互信，維繫和平，進而借助大陸「世界市場」經濟騰飛動能，成為台灣經濟成長引擎，讓台灣民眾持續享有兩岸經貿紅利。

（作者高孔廉為海峽兩岸經貿文化交流協會會長、鄧岱賢為祕書長）