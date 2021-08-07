大陸經過40年改革開放，在完成鄧小平「讓一部分人先富起來」目標後，決心追求社會主義「共同富裕」目標的實現，在「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要中，提出「浙江高質量發展建設共同富裕示範區」規畫。浙江省日前發布《浙江高品質發展建設共同富裕示範區實施方案》，宣示2021至2025年階段性目標。

透過市場經濟來達成

浙江以民營企業為主體，不但城鄉發展較為均衡，「藏富在民」程度也比其他省份高，人均GDP已超過10萬元人民幣，城鄉居民收入倍差僅1.78：1，是大陸實現「共同富裕」難度最低的省分，因而獲選。

共同富裕是社會主義的根本要求，鄧小平在規畫改革開放時就提出，社會主義的根本目標是「共同富裕」，但不能吃「大鍋飯」，要讓一部分人生活先好起來，帶動其他人學習，才能讓國民經濟不斷向前發展，所有人都富裕起來。因此，「共同富裕」不是齊頭式平等，更不是劫富濟貧，是要透過市場經濟的發展來達成。

換句話說，要實現共同富裕，不僅需要制度與資源的公平，還需要「後富起來的一部分人」改變思維方式。中國農業大學一位教師在雲南省河邊村扶貧6年後，認為貧困群體之所以貧困，並不是因為懶惰，而是在觀念和精神層面缺乏「現代性」，每天勤苦勞作卻不知「進取」，只是原地踏步。後來在政府鼓勵下，河邊村民建設新型旅遊村和合作社，開始與現代市場接軌，村民收入終於增長。在這個思路下，浙江省制定「山區26縣跨越式高品質發展」方案，以「一縣一策」方式推動小縣城轉型，以因地制宜方式幫助相對落後的小縣城，找到適合自己的發展方式、提升居民收入水準。

其次，住房、教育和醫療價格昂貴，不僅制約民生消費、降低幸福感，更是造成貧困人口的主因。要實現共同富裕，必須把解決住房、教育及醫療的難題當作施政重點，近期大陸強化反壟斷、治理學區房、整頓校外培訓亂象等系列政策措施，亦反映出背後的發展邏輯。浙江示範區實施方案對於教育、住房及醫療等領域的改革著墨很多，並特別注重與數位化技術的結合。以教育領域為例，將建立學前教育成本分擔機制，在全省推行智慧學校，升級「互聯網+教育」，實現城市與偏鄉學童同標準教育。這些政策在緩解民眾教育「內捲」壓力的同時，也試圖解決貧困階層固化的問題。

讓示範區成全球模範

其三，打造「橄欖型」社會結構。所謂橄欖型社會結構，即中產階級規模較大、精英和底層數量較少的社會結構，這種社會結構更有利於社會穩定。為了在2025年達成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構，浙江省制定了中等收入群體規模翻倍計畫、居民收入10年翻倍計畫。計畫目標明確，例如家庭年可支配收入10～50萬元人民幣的比例要達到80%、20～60萬元人民幣的比例爭取達到45%，人均可支配收入高低倍差縮小到1.55以內等。

大陸目前中等收入群體約4億人，主要分布在一、二線城市，從長遠來看，讓中等收入居民數量成倍增長，將成為大陸經濟增長的重要潛能，進而為推進共同富裕提供動力。

貧富分化是全球性的難題，疫情衝擊下更加突顯。瑞信研究工作院近期發布的《2021全球財富報告》顯示，2020年全球貧富差距大幅上升，全球最富有的10%人群擁有全球82%的財富；其中最富有的1%人口更擁有近一半（45%）的財富，而處於底層的50%人口擁有的財富不足1%。浙江若能達成共同富裕目標，不僅僅是大陸的示範區，更將成為全球消除貧富分化難題的模範生。