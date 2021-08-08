也就是說，不論活人、死人，祗要認為是階級敵人，通通鬥倒；一同革命的戰友同志，如彭德懷、劉少奇、林彪等等，也一併鬥將進去。毛氏鬥爭論的發揮，相當驚人！蔣介石在＜游俄報告書＞中就反對階級鬥爭，今隔海觀看，難免不想撥亂反正一番。在民50、51年(1961、1962)間，正是毛氏大躍進、人民公社如火如荼之際。

蔣氏才會在這個時候，正式策劃並推動他的國光計劃，準備以武力反攻大陸。蔣氏的國光計劃，因章江、劍門二艦先期試探失敗，外加美國人絕不支持，不得已漸次隱沒於歷史長河中。毛氏的大躍進雖然並不成功，但大躍進的精神，卻快要在兩彈一星的努力上綻放光芒。到民52年(1963)，U-2高空偵測情報顯示，中共將試爆原子彈的跡象越來越明顯，蔣介石迫於對岸可能施展的核彈威脅，一為自保，亦為壯大台灣聲勢，乃亦下定決心，也著手研製中華民國的核彈。

這就是民53年(1964)春蔣介石調蔣經國任國防部副部長，唐君鉑出任中山科學研究院籌備處主任，國府核武發展的第一步。蔣介石不祗啟動核武、火箭飛彈、電子的研究發展，他也不忘柏格曼教授的建議，國防科技發展應與經濟發展相輔相成。其時美國對中華民國的軍經援助，已訂定在民54年(1965)停止。所以蔣氏於民53年(1964)核武的腳步踏出不久，即向美國訂購核能電廠。

蔣介石已早有盤算，自力更生發展經濟，同時推動國防建設。美國是科技最發達的國家，故蔣氏同時透過外交管道，請美國政府協助台灣提升科學研究水準。1967年9月，美國詹森總統應蔣介石之邀，派其科學顧問賀尼克(註十二)訪台。

賀尼克拜會蔣介石以後，建議國府應將國民生產毛額1%~2%用之於科技發展上。是年12月，蔣介石即核定國府「科學發展基金」為新台幣12億元，指定其中6億元(折合約美金1500萬元)為原子能發展之用。故中山院自籌備期開始，一直有充足的經費，得以從容自力發展核能、火箭飛彈及電子等國防科技事業。

蔣介石為集中力量，首先把各軍種所屬理工科學校，如陸軍兵工學校、測量學校，海軍專科學院(原海軍機械學校)，空軍機械學校、通信學校等，合併為一個理工學院，國防部乃命名為中正理工學院，並直接把其院址設於中山院之一側。

蔣介石深知，交通及電力是經濟發展的根本，也就在1967年，蔣氏把台灣電力公司總經理孫運璿調任為交通部長，復於1969年調孫氏任經濟部長，核一廠乃於1970年興工，核二廠也於1971年啟動。孫運璿秉承蔣介石集中力量的想法，亦於籌劃數年以後，於1973年，把經濟部內聯合工業研究所、聯合礦業研究所、金屬工業研究所等合併為工業技術研究院。

蔣介石還特別把顧光復，自中山院調至經濟部任技術總監，然後又調顧氏任工研院副院長。其目的，即在加強國防建設與經濟建設的溝通與聯繫。時中山院電子所已成立，下轄三個研究組，即通信組、微波組、控制組。其中微波組負責雷達研製與微波通訊，與美國RCA公司時有業務來往。而RCA公司微波室主任為我國學人潘文淵，故潘氏與美國電子界名人如朱蘭成教授等，多次返國到中山院電子所指導，帶回電子業最新信訊及發展方向。（待續）