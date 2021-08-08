今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利第76週年，也是台灣光復第76週年，於是我來到中國人民革命軍事博物館，去瞭解更多以往抗戰的歷史，並借此緬懷那些在戰場為國捐軀的先烈們。遊覽的過程實在感觸頗多，尤其一處展覽血石的展區，直叫人為之敬仰，於是寫下這篇文章，想讓當時活在太陽旗陰影下的台灣朋友們，一道瞭解那時兩岸不同的經歷。

這場戰爭對兩岸人的理解與代表性意義或許不同，但不可否認，因為這場戰爭，我們抵禦外辱的努力與決心終被世界看見，我們的國際地位有所提升，部分前朝簽署的不平等協約得以廢除，甚至戰後成為日本領土的托管國，這些在前輩們記憶中的往事是如此歷歷在目，時光荏苒，一晃就已70多個年頭，現在學子們又會有多大感觸？就連自己也是看了《南京，南京》、《八百》、《拉貝日記》和《八百壯士》等多部依照史實改編的電影後，才對中國抗日這段歷史漸漸瞭解，現在我們能夠安然坐在教室聽課、能夠免於因戰火而擔心三餐著落、能夠在各地安心工作，都要感謝那些戰場上保家衛國的戰士們，並銘記他們的付出。

八年抗戰，犧牲中國數以百萬計之軍人，其中有位英豪的名字，能讓國軍、共軍、偽軍，甚至日軍聞之肅然起敬，在其從容就義後的數天內，蔣委員長和第五戰區的李宗仁司令官親自為其舉行國葬、數萬百姓護送他的靈柩回重慶、周恩來長官稱他是中國抗戰軍人之精神、毛澤東和朱德長官為其寫輓聯，就連曾經與之對陣的日軍231聯隊第四分隊一等滕岡和第三中隊的軍曹堂野，在講述和這位英豪白刃戰的往事時，都還會被他那時在戰場上所散發出來的正氣懾服。他，就是張自忠將軍，被國軍追諡陸軍上將的中國之光。

張將軍出生於1891年的山東，1911年考入天津北洋法政學堂，同年加入孫中山先生的同盟會，投身山東的革命運動，民國成立之初，外憂內患的問題甚是嚴重，於是張將軍決意投筆從戎，加入軍閥馮玉祥麾下，以28師師長兼第2集團軍軍校校長的名義參加北伐；918事變後，輕取東北的日軍一路以摧枯拉朽之勢進逼北京，北京乃中國四大古都之一，光一座故宮就珍藏多少稀世珍寶，加上北京那時還有為數不少的權要，於是張將軍臨危受命，被調往京津邊境承擔長城防務，終在1933年逼退日軍，成功守住陣地，就連當時訓練有素的日本關東軍的電報也這麼說：自進入中國以來，從未遇過這麼頑強的阻擊。可見張將軍用兵之神勇、用兵之英明。

1937年七七盧溝橋事變後，日本徹底揭下偽善的面具，全面入侵中國，看見德軍以閃電戰迅速佔領歐洲各國領土，日本也想稱霸東亞的野心使其不斷膨脹，在淞滬會戰時，甚至提出三月亡華的口號。是可忍，熟不可忍？此時的張將軍宛若漢初的龍城飛將，不斷征戰長沙，一戰淝水、再戰臨沂、三戰徐州、四戰隨棗，只要日軍進犯哪裡，哪裡就有他的身影，日軍攻打台兒莊，他就馳兵59軍團增援，為台兒莊大捷立下漢馬之功，他的驍勇善戰成為國共兩軍的典範，還成為日軍極力拉攏的對象，他就是宋美齡口中的那種帶兵帶到心坎裡的長官，在沙場上總是這麼大喊：兄弟們！跟我上。而不是，「兄弟們！給我上」的上司。他眼見下屬在戰鬥中大失血，再不救援恐天人永隔，於是二話不說，命護理人員用自己的血為部下輸血，相傳，當時從張將軍身上抽出的血量早已遠超普通人所能負荷的範圍，就是這麼一個帶兵視若己出的將軍，最終還差點落得張逆的罵名.。

為了避免和日軍全面開戰以保留國軍戰力，張將軍被上司派往東北和日軍交涉，日本也想借此緩和國內輿論並塑造出和中國友好的假象以拉攏民心，但看張將軍表面臣服卻一直不為己用，日人心生一計，對外放出誇讚張將軍的消息，不斷製造張將軍和日人合作的假象，欲借中國人之手，把張將軍推到自己的陣營。張將軍頓時成過街老鼠，張逆之名跟隨左右，但只能說日人的心機終究徒勞，因為張將軍哪是貪慕榮利、苟且偷生之徒，其親筆寫給官兵的書信中言：為國家民族死之決心，海不清，石不爛，絕不半點改變。誓死如歸的他，要在戰場上證明自己的清白，他最終一次參戰是1940年棗宜的會戰，日軍憑借優勢的火力，不斷用飛機和大炮向國軍發起猛攻，為給國軍爭取撤退機會，張將軍命自己部隊斷後、決不退縮，幾輪機槍掃射，雙方開始刺刀突擊，日兵岡籐持刀衝向張將軍，但在約莫三尺的距離，他被張將軍炯炯有神的雙眼嚇住，一個踉蹌倒地，此時張將軍已身中兩槍卻依舊頑抗，忽然正面朝他射來幾槍子彈，是日軍堂野在遠處放的冷槍，七顆子彈讓張將軍再也支持不住，鮮血猶如泉湧而出，灑在一旁的石子路上，滕岡被同袍的叫聲給喚醒，上前一刀刺進張將軍的胸前，張將軍倒地了。

他告訴自己的副官：「我力戰而死，自問對國家，對民族可告...無愧。張將軍這麼一個慷慨赴死的勇將，為我族真正活出我以我血薦軒轅的氣魄，也活出自己說過的那句話：軍人就是要不怕死，並且要光榮的為國而死。中國人民革命軍事博物館兩顆染紅的血石是他永垂不朽的證據，至今的中國，不論大陸還是台灣，都能看到以他命名的道路，見到張自忠的紀念館，他是兩岸人崇敬的烈士，也是我輩學習的模範，或許身在台灣的我們難以深有所感、在日本殖民底下的我們很難產生共情，但是我要說，如果沒有他們這些驍勇軍人的貢獻，至今的我們可能還活在太陽旗陰影下過著為奴為僕的生活，感謝這些前人們，你們的付出，我們會銘記在心。（小王子奧特曼/北京台生）