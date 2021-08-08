中時媒體集團於其言論頻道中特別開設「史話」欄目，可謂用心良苦，語說「以史為鑑、歷史是一面鏡子」，現代社會只顧注目明天，很少關顧昨天，時報設專欄提醒，誠所謂空谷足音耳。

誠於邱義仁先生所言，台獨不是台灣人民能決定的，也即是說台獨已走到了盡頭，那麼台灣的明天會是什麼呢？每個社會的明天，都會面臨不同的變數，如何面對未來求得自身的安全與發展，取決於它的因應之道，選擇的是適切還是失誤。台灣社會面對台獨紅燈，等於失去了前進的道路和方向，它的未來何去何從，便不能不提上日程予以思考與規劃了。迴避不但不能解決問題，可能的結果是延誤及堵塞住迴旋的空間。也許有人認為美國不會放棄台灣，誠然這是個不爭的事實，美國100%不想放棄台灣，她又何嘗想放棄阿富汗呢，一旦時勢所逼，她祇能不告而別，今天的阿富汗歷史，可能就是明天台灣的事實，唐明皇又何嘗想放棄楊貴妃呢？不得不然耳。幻想固然可以為人們帶來安慰，當她幻滅時，她為人們帶來的失落，將會是安慰的幾何級數，正所謂得不償失也。

台灣社會若不想受制於人，那便必須具有前瞻性的眼光，台灣在何去何從的選項上，有多少個可能，其利弊得失，取捨間，台灣的能量比是多少？有沒有時間上的限制，如果有，先後得失間差距是多少，從海外遠距離看，上述的提醒，都是迫在眉睫的問題，台灣，妳不能再好整以暇了。

且不妨看看中國在與美國競爭上，他們是怎麼反虧為贏的，前期她是用時間，從不變中等待美國的變，她等的時間從1949-1971長達22個年頭，在此期間，中國全力做的一件事，那便是幫忙北越抵抗美國的侵略，一場看不到盡頭，不知伊於胡底的犧牲，直到尼克森上台當選美國總統，他的競選承諾便是結束越戰，1983年曾在一間中餐館，因併桌共餐幸遇一位美國退役三星中將將軍，他自稱於越戰服役四年，我順勢問他：如果尼克森不訪問毛澤東，美國單方面自南越撤軍，估計將死傷多少人馬，他毫不猶豫地答以一半，接著他也反問我，我答稱只多不少，他點頭同意。這才是尼克森紆尊降貴拜訪毛澤東的錦囊妙計，也是中國等待美國變的盡頭，這裡面有遠見、有謀略，有忍耐，有犧牲，更重要的是有方向與定力。從電視鏡頭看到毛澤東以未加整理的書房，來迎接世界頭號強國領袖尼克森，其灑脫瀾漫令人激賞。中華人民共和國進入聯合國，其議案是以恢復中華人民共國所有聯合國權利為由，言外之意其聯合國權利曾經被剝奪。

美國曾經精準炸射中國駐外使館，中國人忍了，語說忍字頭上一把刀，中國的對美戰爭一直是朝核戰準備的，首要發展的是潛艇水下發射，成功後開始遠程航空器的發展，之後才是發射井的建造，前兩項都可以隱而不宣，後一項最容易引起恐慌，這不，美國的近期衛星照片，中國於甘肅建立百餘個核彈發射井，引起美俄的警惕，對美國更是一種嚇阻力量，令人不無懸念的，那會不會是超聲速投送器的發射井呢？

再看看美國還有多少底氣，安克拉治的中美高峰會，中國的外交官面對全世界媒體，指著美國務卿的鼻子爆口道，你美國沒有資格、中國人不吃這一套，百年來即使是與前蘇聯對峙時代，有那個國家的外交人員，敢對美國如此無理咆哮來著，中國的外交官會是個冒失鬼嗎？看看結果吧，中國人咆哮之後，美國人會照開，哈哈照打，這一回合美國雖然沒了氣，至少底還未被掏空，待近期美副國務卿雪蔓訪華，更是美國拜登總統精心設計的一次會晤，他之前四處拉幫結派，表達對台海局勢的關切與重視，構成對中國的包圍與威脅，引發日本小弟的躁動，不知輕重，冀圖趁火打劫，漁人得利，不知道自己在中美之戰中的位置，危於累卵，待美副國務卿雪蔓抵達中國天津，這是拜登總統就位以來，實現中美高級外交人員的第二次接觸，也可以稱為兩國外交戰的第二個回合，中國的第五順位副部長，對美國外交部第二號人物副國務卿，開場白說的是什麼呢？既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理，之後是王毅部長的禮貌性接見，又給美國劃了三道底線，這第二回合，美國方面別說是氣連底都輸掉了，這讓人聯想到一個問題，中國為什麼會在這個節骨眼中，推出百餘個核彈發射井的工程設施，向全世界展示其核力量現況，僅僅是為了宣傳及嚇阻嗎？這完全違反了中國軍事思想的傳統，要之，中國政府是否已經決心近期內向台灣發動攻勢呢？對中國政府言，統一台灣勢在必行，美國為其自身利益，也許認定非與中國一戰不可，既然終究是一戰，且是一埸非核不戰的戰爭，如果祗剩下遲與早的時間延挨，那便晚打不如早打。

從這個角度看，中國政府給美國和台灣留下來考慮的時間不多了，一旦中國政府宣佈，從某月某日某時起，為統一台灣的和平談判時間，除台灣同胞外，也歡迎海外僑胞們來一同參與，如不能如期達成協議，中國政府別無選擇地將訴之以武力，這是中國的內政，任何冀圖干預的國家和政府，中國政府同樣別無選擇地將採取核子作戰，維護國家主權完整，謹此敬告全世界的國家與政府。除美國外那些圍繞在她身邊的小弟小妹們，還能有幾個奉陪到底，拭目以待吧。

此外，還有一個值得推敲的微妙問題，中美間如發生核子大戰，站在一旁觀戰的蘇俄領導人普丁，他會怎麼想呢？坐山觀虎鬥嗎？他會不會想到一旦中國失敗，下一個便是自己呢？

8/3新加坡總理李顯龍於阿斯本安全論壇發表演說，他對台海局勢的觀點，也許對台灣社會有參考價值，一併摘錄如後：「台灣問題不可能長期這樣拖下去，除了統一是中國復興應有題中之義，還因為這個問題是以嚴重損害中國國家利益，消耗中國外交資源的方式持續存在的。台灣當局如果不主動降低台海現狀對中華民族利益的損害，他們就要準備迎接風暴，那一天什麼時候到來，只是時間問題。」（作者為陳大權，現居美國紐約州）