隨著疫情的發展，中央流行疫情指揮中心宣布，從7月13日起，全國第三級警戒延到26日，但適度鬆綁；並從7月27日到8月9日降為第二級警戒，並延長到8月23日。由於涉及民生經濟、社會運作的「微解封」，以及指揮中心第二級警戒措施的繁複規定，相關鬆綁和防疫指引的層面廣泛，各縣市政府自力救濟，因地制宜，各有不同，從而引發百工百業和社會大眾的不少民怨。

全民防疫要成功，政府仍需努力，其中「政治」、「防疫」、「民生」，三個方面都要面對。政治方面，「微解封」和第二級警戒的亂象，地方行政首長不買單，並沒有政黨的差異。最重要的原因在於，一旦在縣市轄區出現破口，「中央適度鬆綁/降級，地方執行承擔責任」的政治格局，以及來自社會輿論的壓力，並不會有黨派的區別。所幸的是，陸陸續續送達、日本和美國政府捐贈的疫苗，暫時讓各縣市首長得以致力於施打疫苗，因應各縣市自己的現況，針對高危險族群和優先的各類別民眾，接種施打疫苗，以提高覆蓋率，達成群體免疫的目標。

而在防疫方面，大家都要學習，如何「與病毒共存，防疫常態化」的生活。而兼顧民生經濟、社會運作、以及疫情防治，指揮中心、縣市政府、以及整個社會的普羅大眾，還需要時間上的磨合。

從2020年迄今的一年半，疫情形勢的轉變，始於5月中旬的第三級防疫警戒之施行。再加上Delta病毒在6月的侵襲全球各地，使得疫情更難以控制。另外有數百個疑似施打疫苗後而死亡的案例，所引發輿情的質疑，直接影響民眾對於特定疫苗的接受程度。

在民生方面，「給人民一口飯吃」，才是防疫成功的前提。從5月中旬到8月上旬，無論是微解封或警戒降級，最重要的考量，終究還是民生經濟，而這也是行政院提出「振興五倍券，不排富普發」的原因。正由於人民的生活無以為繼，其所帶來的除了社會動盪不安，還有更長久的政治情勢之發展，而這是中央與地方行政首長所無法承受之重。也因此，地方政府無不各顯神通，保境安民。

現在則又要面對猛爆式的周邊國家疫情，因為疫苗供應的不足，台灣社會的全民心理也很焦慮不安。6月和7月疫情延燒，從印尼、馬來西亞、越南、泰國，再到南韓和日本，無一倖免。原因就在於，Delta病毒的傳播更快速、甚至更致命，加上疫苗施打覆蓋率不夠高，防堵於境外的防疫策略，必須要充分的疫苗做為防疫的後盾。

5月迄今的防疫，台灣社會雖然再次守住防線，沒有讓疫情持續延燒。但是，時空環境為之改變，變種病毒株不斷的進化，政府的因應對策，就不能墨守成規，而必須積極進取。政府的防疫警戒不夠明快於先，「微解封」與第二級防疫警戒，形成「中央的決策，地方要負責」於後，而疫苗在國際市場上的搶購、還有國產疫苗的認證取得緊急授權，都引起中央與地方、政黨和政黨之間的齟齬不快，更引起社會大眾的質疑與憂心。

此時的亂象，或許只是一時的。然而要想亡羊補牢，在可見的未來，政府還有三大首要之務，必須嚴陣以待。首先，除了賡續進行「振興五倍券」的發放，更要嚴肅面對各種國家考試、以及9月各級學校開學後的防疫工作。從7月底開始，延期舉辦的各種考試陸續上場，除了已經結束的「大學指定科目考試」，各種「專門職業及技術人員考試」，像是：醫師、牙醫師、獸醫師、藥師…等等，以及同樣也延期的高考三級考試和普通考試，乃至於其他政府不同部會的種種考試，將考驗在各縣市都有考場的防疫工作。

其次，要提高民眾疫苗施打的能量，就必須重振民眾對於政府的信心。當務之急，在民主政治的層面上，要給人民擁有選擇自己施打疫苗的權利！而目前一般認知：「年底前，無法所有人都完成疫苗接種」，是一個很不幸、並很可能發生的現實。因此，中央政府既要說服一般大眾，優先順序和預定接種人數，為什麼在與時俱進的當下，一直變動不居。而地方政府則要做好疫苗施打的前置作業，展現體恤民意、「人命關天」的舉措。

最後，政府應該「摒棄剛好、夠用就好」的思維，強力爭取世界衛生組織認證的各種疫苗。由於鴻海永齡基金會和台積電共同捐贈的1000萬劑疫苗，要9月之後才會陸續運送來台，而此期間，應該還會有慈濟基金會500劑疫苗的加入。然而，足夠的疫苗數量，並不代表抗疫成功；更何況，連打過疫苗的民眾，都可能再被Delta病毒感染。

連同政府已經施打、未來美國日本持續捐贈的在內，疫苗供應無虞之前，政府必須汲取年來的經驗教訓，「為最壞的狀況，做最好的準備」，規劃出能夠被接受的接種優先順序，以及更安全、有益於提高接種率的流暢動線。汲取教訓，統籌謀劃，力挽狂瀾，是奧運激情後，政府無可推諉的重責大任！