近日，南海風波惡。中共解放軍發布軍事演習，公告禁航區面積廣達10萬平方公里，以反制美國海軍8月3日起至16日，展開1981年冷戰以來規模最大的「2021大規模演習」（LSE 2021），美軍橫跨17個時區，出動5支美國艦隊，包括航艦在內共計36艘軍艦。然而，就在中共海事局公布軍演時間和區域範圍時，竟出現美國海軍「勝利號」遠距偵潛海洋探測船的身影。

美軍指出，「2021大規模演習」包括海上作戰（DMO）、遠征先進基地作戰 （EABO）和目標環境瀕海作戰（LOCE），考驗美軍靈活性，並向盟國證明美國有能力同時在多個時區同時應對敵人。其中，南海集結大批艦隊，威懾中國明顯。

根據中共海事局公告，解放軍8月上旬將分別在海南省以東至西沙一帶（圖一： 6至10日）、廣東雷州半島以西（圖二：4至13日）、珠江口外二處海域（圖三：6日、圖四：6至8日）、汕尾外海（圖五：5至12日）、廣西防城外海（圖六： 9至12日），進行軍事訓練、實彈射擊等活動；這段期間正好美國及其盟國進行一系列政治、軍事動作，包括：美國對台軍售、英國航母經南海、巴士海峽進入西太平洋，前往日本訪問，以及德國護衛艦1艘與印度海軍遠海特遣編隊4艘作戰艦，出港往南海至亞太地區活動。

中共海事局公告解放軍8月上旬軍演禁航區域

中共海事局公告解放軍8月上旬軍演禁航區域

統計中共海事局今年從1月到8月6日止，發布有關解放軍南部戰區轄區內廣東汕尾（含南澳）5次24天、珠江口外海4次6天、川島1次3天、茂名外海1次3天、海南12次46天、廣西北部灣（含雷州半島以西）12次141天，總計發布35次禁航區公告、軍事活動（含訓練及實彈射擊）223天。

再從媒體報導比較後發現，去年與今年同期，演習區域大致相仿，只在公告禁航區範圍更為擴大。珠江口與廣西北部灣均以港口近岸防禦為主、廣東汕尾以兩棲演訓為主。少數演習區域縱深長且廣，為進行實彈射擊，其他均為每年例行性的近海防禦演習。

海南今年8月6至10日在海南以東至西沙一帶海域進行5天軍事訓練，與去年同期8月24至29日進行6天軍事訓練差不多；只是今年禁航區的範圍為10萬平方公里（圖七），比去年接近5萬平方公里（圖八）來得大一倍。

不過，光是禁航區範圍擴大一倍的意圖，已經讓輿論熱議多日。美方去年公布解放軍8月26日上午從青海省德令哈、浙江省寧波發射素有「航母殺手」的東風-26B（射程4000公里）、東風-21D（射程1800公里）共4枚遠程攻船飛彈，射向海南島至西沙群島海域，2枚命中目標區、2枚打偏遺落廣西。所以，解放軍應該依據去年的缺失，進行一年的改進，列入今年軍事活動規劃，提前在同期8月上旬進行例行性、年度的同質性遠程攻船飛彈等武器試射可能性為大。

再者，由於演習範圍，是傳統南海艦隊大型軍事演習的場域，加上7至9月為軍改前、廣州軍區南海艦隊「艦隊」層級的聯合演習，不排除上述海域也將同時進行南部戰區層級的聯合演習。這也就是此次為什麼美方從6月份部署海洋監視船在海南至西沙一帶海域活動的原因，畢竟船的滯留時間，可以比空中偵察兵力來得久些。

媒體比較好奇的是去年與今年2次在8月中共海事局發布海南省至西沙海域的軍事訓練禁航區，都正好在美國宣布對台軍售議題期間。兩者之間是否有關聯？

相信，對軍事有關注的讀者都知道，各國每年在進行各地區何種類型的軍事演習，必須在前一年由國防部與各軍總部進行統一調查與整合，以便開始準備人力與各項物資以及後勤支援等準備。所以在這方面，大陸要操作兩岸或美中台新聞議題比較難，相反地，美方要操作對台軍售這類議題比較容易，因為大陸必須在軍事演習前幾天，將演習禁航區公告全世界知道，解放軍發言頂多在美方發言後，大陸也「藉機」向美、台雙方「循例」警告維護領土主權不變的宣示。

從近十年多觀察解放軍反映有關美中台關係，涉及領土主權等政治敏感議題中，以解放軍空中兵力反應速度最快；如要以演習來帶動美中台關係議題，已經不像早期毛鄧江時期軍事力量實力不足，但言詞來得強硬；中國大陸歷經改革開放後，經濟突飛猛進，軍事力量亦隨之提升，現在解放軍的整體軍事實力已非昔日吳下阿蒙。

所以，美國近年來不斷地沿用上一世紀「島鏈」的軍事圍堵策略來對付中國大陸，從「由歐轉亞」、「重返亞洲」、「印太戰略」等等，已從傳統軍事強權逐漸弱化，至今仍逃不出舊思維的傳統軍事戰略部署。以致拜登總統上台後積極地拉攏北約大國，如英國、法國、德國、南亞大國印度、南太平洋大國澳大利亞、亞洲大國日本與南韓、地區東盟集團參與圍堵中國發展。

相信近年中國大陸持續且頻密地對遠程攻船飛彈研製發展與試射，讓世界各國心生忌憚，法國準航母與潛艦、英國航母編隊、德國護衛艦、印度遠海特遣編隊、以及日本與澳大利亞等作戰艦船，跟隨美國主張「印太戰略」下的「航行自由」來公開挑戰中國大陸的領海主權也就在情理之中。反而，聰明的東南亞國家，雖然越南、菲律賓、馬來西亞與中國大陸有南海主權問題爭端，但東協在經濟優於軍事發展的前提下，沒有跟隨美國武嚇與中國對峙，應特別值得關注。

美國拉攏這些盟國往來西太平洋、巴士海峽、南海至印度洋的域外艦隊，不免仍帶有19、20世紀前「船堅炮利」的海權殖民思想。這種海權殖民掠奪的反思，當以民國初期，中華民國的國父孫中山在「與梁士詒等聯名主張瓊州改設行省理由書」提及「瓊州一島，…，東瞰小呂宋，西連東京灣，南接安南，北倚雷州半島；四面港口，星羅棋布；南有榆林、三亞之險，…祇以行政區劃隸於廣東，位為外府，政府輕視之，…有形勢之險而不知固守，有天然之富源而不知利用。法國垂涎是島，歷有年所，…甲午之役，臺灣割讓於日，…瓊州宜改設行省，其理由有五，首要在『鞏固海防』，瓊州位置極南，為大西洋艦隊所必經之路，南洋之門戶也。…榆林、三亞二港正當其衝。…倘改為行省，則瓊州之軍港易於建設，其理由一也。」

中共建立新中國後，1988年撤銷廣東省海南行政區，設立海南省，持續精進建設南海艦隊愉林海軍基地，甚至2014年完成海南三亞海軍綜合保障基地，使得中共後續自製新型核潛艦、自製山東號航母、075兩棲攻擊艦等作戰艦船得以在此部署，其強大的軍事力量延伸南海，令美軍芒刺在背，才不斷地派遣偵察機與情報船在海南與海上戰略通道監視，並運用美航母戰鬥群展示海上強大武力箝制中國影響力，此舉迫使解放軍不得不將海南至西沙一帶海空域列為傳統中共近海防禦的最南端要域。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※