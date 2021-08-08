疫情發展停不下來，任防疫總指揮的衛福部長陳時中顯然忙不過來。面對疫苗極有可能的短缺，陳時中宣布開放AZ疫苗可以混打mRNA疫苗。卻忘了就在一個月前，陳時中才禁止疫苗混打，還嚴厲批評了鑽漏洞混打疫苗的計程車司機。至於混打開放或不開放的科學根據為何，陳時中一字不提。

自從疫苗問世以來，由於各種疫苗的防疫科學根據不同，兩劑疫苗是否能夠混打一直有爭議，但隨著各種實驗與醫學期刊的發表成果顯示，AZ與mRNA疫苗混打的確可以產生更多的抗體，陳時中卻不鼓勵疫苗混打，本周卻又突然開放。

陳時中領導防疫一年多來，初期的防疫成果不斷遞減，反而各種小圈圈決策的缺點不斷浮現，類似普篩與否的爭議、國產疫苗的採購認證與確認的認定標準等問題，許多發表不同意見的專家都備受打壓排擠，但事後證明許多不同意見者的憂慮都不斷成真。

但陳時中並沒有從中學到教訓，在疫苗混打上又落後國際社會標準，拖了一個月才開放混打。陳時中對小圈圈決策的依賴，造成台灣防疫政策與國際脫軌，表現評比落入世界後段班，國際疫苗採購過度保守，更讓台灣陷入不足的困境。

小圈圈決策造成的閉門造車，不只是陳時中的問題，也是蔡英文執政的根本問題。

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