媒體是個獨特的產業，它因對廣大的閱聽眾有影響力，而被要求遵守新聞倫理自律；更被要求黨政軍退出媒體經營，在商業競爭型態下還要能維持獨立自主生存下去。身為公廣集團華視更需作為媒體表率、業界模範，但是這樣子嗎？

8月6日華視特別報導「為前進而戰，盧修一的國會身影」新書發表會，這一天是民進黨前立委盧修一逝世23週年的日子，盧修一淡出世人眼光，年輕一輩恐怕沒有印象，這本書能夠在通路上、媒體上強勢曝光是因為盧修一遺孀、華視董事長陳郁秀的影響力。華視身為公廣集團一份子，是否適格為董事長公關服務這本書造勢，站在公眾角度不無疑問，反之，日後有相同人物能否享有同等待遇，更是公廣集團必須嚴肅說明立場。

陳郁秀歷任文建會主委、文總會秘書長、兩廳院董事長、公廣集團董事長，以及華視董事長，在文化圈、媒體圈影響力雖大，但每換一個職位常伴隨併發破壞體制、人事紛爭、公私不分的爭議，業界談論其行事作風適格與否，也從不曾間斷。

陳郁秀無視利益迴避，假公濟私力捧女兒登上兩廳院表演舞台、公廣集團淪為小民視之譏、華視大篇幅專訪追憶亡夫，民進黨的高官任性而為，人到了哪裡爭議緊隨而來，試問，華視明爭暗搶52頻道，NCC憑哪一點認為華視新聞自律及格了？相比於中天，華視有更顧及廣大視聽眾的權益嗎？

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