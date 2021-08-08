東京奧運落幕在即，世人觀注獎牌榜榜首國究竟奬落何家。「目前」中國在傳統意義上的獎牌榜排行第一——金牌最多。然而美媒卻一改傳統，採金、銀、銅牌總計方式宣稱「美國第一」。

賽事尚未結束就急著「修正事實」，美媒帶頭唱衰美國隊士氣不說，難免有愧自詡自由國家媒體所應為者。

「中國第一」看似突兀，實則並非首例。早在2008北京奧運時，中國就打破美、蘇輪流稱霸奧運金牌總數的魔咒，只是年代一久，世人又淡忘曾有此榮光。這次美媒作法，是讓人有機會「複習」歷史，反而便宜了中國。

用奧運表現換算國力似乎是一種國際共識。以此標準，蘇聯與後繼的獨立國家國協確實在1992年榮登榜首後，就退出競爭行列。往後期間一直都是美國獨攬，唯獨2008年中國首次舉辦奧運時，方才打破美國獨霸榜的局面。巧合的是，中國也在這期間「大國崛起」。

對於多數中國人而言，奧運獎牌榜榜首早已不再是追求目標。一是在京奧已經有過美好的經驗；次則爭取經濟總量世界第一的目標，比起前者不但更實質，而且沒有「精神勝利」的空間。

坦白說，美國在各大媒體，甚至包括美國國家奧林匹克委員會在內的「官民合作」下，寧願使用具爭議性的獎牌榜排序方式，而不採用過去美國自己只要是金牌數量榜首時，就會遵守的國際奧會「黃金標凖」，並不很令人意外。

「強權即公理」的霍布斯主義從未在地球式微，只是這次連政治之外的運動場合都要「類推」適用，雖只是無傷大雅的精神勝利，卻也讓美國曝露出「修昔底德陷阱」的恐懼本質——深怕崛起國家超越自己而採取一切的圍堵手段。

美中從貿易戰、金融戰、科技戰一路打來，不斷走向衝突的負面螺旋。這回的「奧運戰」，雖不同於軍事戰場上的運動戰，但本質上並無二致，都是打擊對方鞏固優勢的思維，只是手段從武力變成輿論氛圍、文化包圍等形勢，動口不動手罷了。

子曰：「君子無所爭，必也射乎！ 揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」美中在奧運第一的競爭，讓世人看到的是君子之爭，還是小人步數，相信能在這次的事件得到啟發。

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