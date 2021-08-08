近年來國防部軍備採購可謂心想事成，許多長久夢寐以求的武器，例如F-16V戰機、M-1戰車、海馬斯火箭、無人偵察機等，在美國前總統川普美中戰略對抗下大開綠燈，拜登政府也不遑多讓，已同意將帕拉丁先進自走砲售予我國，增強陸軍反登陸作戰戰力。

這些先進武器均價值不斐，動輒數十億、百億，除了F-16V戰機有編列特別預算外，其他的武器裝備都要從國防預算裡勻支，雖然採購裝備預算均分年編列，但是過未來幾年到了武器裝備採購的高峰期，也就是付款的高峰期，在國防資源有限的情況下，如何妥善的分配，相信部長及各軍司令都頭疼不已。

國防預算概略是以人員維持、作業維持及軍事投資三區分，人員維持費因為募兵制只會增不會減，加上採購武器的經費上升，若是在國防預算無法增加或增加有限的情況下，只有刪減作業維持費。

若是要辦公室少開2小時冷氣、少用點紙張還不打緊，但是近年共軍機、艦持續騷擾我海空域，海空軍不得不提高出擊率來因應，平日又要維持正常的訓練，已漸感不支，如果為了採購新武器又降低了作業維持費，那機艦的妥善率又成了問題，總不能讓海空軍官兵駕著有問題的機、艦去巡弋吧。

正是國防部編列下年度預算的時候，國防部應主動爭取預算，準備好說帖向立委、民眾說明國防預算編列提高的適切性，以爭取支持。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※