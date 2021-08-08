劉長春是代表中華民國參加奧運會的第一人，蘇炳添是代表中國大陸在本屆奧運會成為亞洲第一飛人。他們都是百米選手，他們參加奧運相差了將近一百年。他們取得的成就與背後的國家實力，已不可同日而語。

早在1896年第一屆奧運會的時候，國際奧會就曾邀請中國參加，不過當時的滿清政府囿於對國際知識與現代文明認識的不足，未予理會。1931年，國際奧會正式承認中華民國全國體育協進會成為會員，取得選派選手參加奧運的資格。但是國家動盪根本沒有能力選派選手參加。1932年3月日本在東北扶持的偽滿州國成立，5月有消息傳出將派遣短跑選手劉長春與長跑選手于希渭代表「偽滿」參加當年在美國洛杉磯舉辦的第10屆奧運會。新聞一出，立刻遭劉長春的否認，表明心志，不會叛國，拒做馬牛，不會代表偽滿參加奧運。

當時的中華全國體育協進會會長王正廷向國民政府提出申請，希望爭取劉長春代表中國出賽。得到的回復卻是經費困難，不派代表參加。少帥張學良知道後，決定出資，劉長春才得以赴美參賽。堂堂4億人口，只有一人單槍匹馬上陣。

經過3個星期的海上航行，在開幕的前一天才抵達洛杉磯。舟車勞頓，讓原本預計參加的三項比賽，只完成了100公尺與400公尺兩項，也都是最後一名。比賽結束，因盤纏不夠，還差點回不了中國。另外，值得一提的是，當時還在日本殖民下的台灣，第一次派出運動員參加奧運，由田徑選手由張星賢代表參與。可說是兩岸中國人同時第一次參加奧運會。中國人首次奧運登場的背景是分裂、被殖民、積貧積弱的中國。

這一百年來，中國人從缺席、一人參加到最大的代表團，甚至主辦奧運；從吊車尾到獎牌排名第一。中國大陸從東亞病夫到體育大國，不但獎牌數隨著國力提升而增加，選手與社會對於比賽與得獎的心態也產生微妙的變化。

最近，美國媒體未依照國際奧委會排名方式而以獎牌數排名，自認世界第一，引起爭議，也徒流笑柄。網路有人嘲笑美國人輸不起，銅鐵豈與金銀等價。美國這種自封世界第一的小動作，只是更凸顯失去自信的焦慮。任何事物都要和中國大陸攀比，正如同大陸外交官所說的，不提中國就好像不會說話一般。泱泱大國竟然變成如此鳥肚雞腸，令人感慨。

如果仔細觀察這兩屆奧運會大陸選手的心態與表情以及社會對勝負的反應，可以發現大陸選手與社會態度正產生微妙的變化。過去很長一段時間，中國大陸體育的舉國體制使得大陸選手被賦予奪金重任，以換取國家地位與尊嚴的被認可。隨著大陸整體國力的提升，各方面突出的表現，大陸整體社會與年輕人越來越充滿自信，越來越多人認為，中國的驕傲不需要多一面金牌才能證明！社會也以比較成熟與開放的態度看待國際賽事，對於比賽結果不再過度糾結與無限上綱。

當民族自尊與賽場成敗逐漸脫鉤，選手身上的壓力就得到釋放。也就越敢於表現自己的能力與情緒，我們也越來越常見到大陸選手健康活潑、可愛自信的運動員形象。這些年輕的運動員不再有民族的悲情，而是立體鮮活的奮戰精神。

本屆奧運，我們的選手表現也十分出色，但是遺憾地是比賽過程許多政治人蹭熱度，政治口水滿天飛，特別是國族情緒爆漲，搶去不少運動員的風采，也失去欣賞一流競技的樂趣。更重要地，是國族激情背後難掩的失落感與正在流失的自信心。（作者為退休大學教師）

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