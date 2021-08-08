孫子兵法勢篇說道：「形勢比人強。」然勢已至此，人就一定無法與之抗衡嗎？當然不是！年來天災人禍不斷，民進黨政府因無未雨綢繆、預先防處概念，致令國人身陷泥濘之中，百業衰敗。

自去年氣象局預判下半年及今年上半年將面臨無風無雨困境之始，雖頻繁人工增雨45次，但因雲層薄弱幾乎無效，行政院直到4月才意識到危機下達限水令，進入「供5停2」民生限水，106.4萬戶受到影響，是近20年來第3次大規模分區供水。

不僅服務業、餐飲業大受打擊，更帶來高達超過5億元農業損失，涵蓋範圍包括台中竹筍產量大減23公頃、荔枝因旱落果，彰化高麗菜頂燒症，雲林茶樹乾枯死亡，農民哀鴻遍野，中央視若無睹。

5月13日興達發電廠4部燃煤機組跳脫，而在日月潭、德基水庫的備援發電機，卻因為乾旱缺水無法緊急救援上場，引發影響近千萬戶全台大停電。

如今連來的颱風帶來豐沛雨量，直接讓全台水庫喝到飽，但各地卻頻傳災情，高雄六龜、桃源、茂林等地，分居淹水一、二級警戒，造成土石崩落、路基下陷，嚴重影響居民安全。陳其邁雖奪回高雄執政權，一場大雨就把人民推向淹没的道路。

為政者皆知，懂勢才能做事，做不到超前部署，至少也要會順風駛舵，在這個科技發達文明時代，蔡政府遇乾旱只會求神祈雨，遇水患又六神無主，國人還能期待這個聽天由命的政府出台什麼福國利民政策？還是自求多福吧！

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