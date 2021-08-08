隨著新冠病毒疫苗在全國各地開始注射，在中央疫情指揮中心的全力督導，各地醫療院所醫護人員辛勤努力，以及人民通力合作之下，我們的疫苗接種人口涵蓋率，截至6日已達36.88%，超出各界的預期。而通過國內緊急授權的國產高端疫苗，已經上線供國人預約；指揮中心已拍板第6輪接種高端疫苗，預計最快8月下旬可以開始。

由於高端疫苗尚未進入三期效能實驗，許多專家學者都提出批評，指高端現在就上市，實在是在拿生命開玩笑。疾管署疫苗臨床試驗結果亦顯示，高端疫苗在接種後，除了各種進口疫苗都有的注射部位疼痛反應外，還有罕見的顏面神經麻痺、眼壓過高副作用。此外，據指揮中心最新統計，至5日為止勾選高端疫苗共98萬1863人，比3日99萬7971人，少了1.6萬人。

至此，讓我們不得不擔心，老早就承諾要將手臂「獻給國產疫苗」的小英總統，相信她現在的心情一定是忐忑不安、猶豫不決和尷尬不已吧？其實蔡總統大可不必有這樣的想法。

首先，蔡總統可以說，「當初承諾要打國產，是有但書的，那就是必須通過三期驗證」，現在尚未進入三期試驗，未有保護力資料，那不是等於「打了白打」嗎？那不僅僅是冤枉白挨一針，對於國家領導人是極其不公平的！因為包括蘇貞昌、陳時中，和許許多多的官員和幕僚都早已打了進口疫苗。難道他們這些人會比總統重要嗎？

其次，即使高端疫苗開打，總統仍然堅持三期試驗後才會施打，不正可以撇清長期以來坊間傳言，蔡總統或其親屬與生產高端的生物科技公司有關係嗎？當然最重要的是可以告訴全民，總統醫療團隊強烈建議先不要打高端！不過，如果已經先打了進口疫苗也不打緊，試問哪個國家，不都是總統先上陣的？

在前述情況下，如果仍有堅持要看到蔡總統注射國產高端疫苗的人，不僅是刁民，沒有同理心，而且絕對是「居心叵測」之徒，要不然就是「沒安好心眼」，也就是陳時中所說的存有「不健康心態」。其實總統大可不必理會他們，為了自身的安全與全民福祉，相信全國百姓都一定會支持，至少1450會全力相挺的。

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