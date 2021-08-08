今年母親節，適巧在3+11破口之前，台灣的媽媽們過了個充滿歡笑與感恩的母親節；4個多月後的父親節，台灣所有的爸爸們卻剛好相反，過了個慘澹而鬱悶的父親節。

Delta病毒肆虐，雖然已降為二級警戒，但老百姓卻自動地自我克制，不敢過度開放，以至雖然餐廳已解封可以內用，但大部分餐廳仍採半封閉狀態，不願開門迎客，以致有人找不到餐廳、即使開放也是門可羅雀，與母親節歡愉的氣氛相較真有天壤之別。

何以致之？不是已降為二級警戒了嗎？為什麼店家仍然畏首畏尾不敢全面開放？主因還是擔心病毒傳染，如果台灣民眾大多都打了疫苗，就沒有這方面的顧慮，不是嗎？

有知名烤肉店日前打出憑注射過的疫苗黃單可以打折扣，卻招致民眾反彈，說是「可憐的台灣人，沒疫苗打還要被企業嘲諷」、「歧視打不到疫苗的人」。其實店家原本也是好意，給予打過疫苗的顧客優惠，偏偏上門的客群都屬年輕人，至今連第一劑疫苗都沒打著，這不是在傷口上灑鹽麼？

罵店家有什麼用？要罵就去罵沒給你打疫苗的人，現在這麼多商家、餐廳倒閉，全都因為沒有疫苗的關係，這個店還要不要開？什麼時候開？若等到年底聖誕節再打不到疫苗，可能全台灣的店家都倒光了。

政府到底聽到民怨沒有？孩子幫媽過了個光彩的母親節，卻因找不到餐廳而虧欠了爸爸，一島還真不同命，就連爸爸、媽媽的待遇就不一樣。

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