8月2日德國巡防艦巴伐利亞號從北海出發，開始為期6個月的印太航程，回程時並將穿越南海。這是德國軍艦自2002年後首度進到南海，讓南海在中、美、英、法之外又多了德艦，一下子變得更熱鬧了起來。德艦東來究竟是什麼目的？

官方說法，這是在執行去年9月德國公布的《印太戰略指導原則》。這項原則強調，今後數十年德國的繁榮和地緣政治影響力，完全取決於和印太國家的交往，所以德國要強化與印太國家，尤其是東協的國際合作架構。該原則也列出和印太國家的合作項目，除了美國最想聽的，強化基於規則的國際秩序與航行自由外，更提出了氣候變遷、海洋汙染、文化與科學交流、經貿關係等項目，並強調德國應讓夥伴關係多樣化，避免過度依賴一國。德國國防部也強調，此行的目的是要和印太國家保持對話。

但是歐洲的評論指出，德國是在美、英、法等國的壓力下，為了重建美歐關係，讓盟國高興，這才派艦東來。更有德國的評論指出，德艦東來完全是國防部長卡倫鮑爾的意思。卡倫鮑爾因名字太長，德國人簡稱其為AKK。AKK原是梅克爾選定的接班人，被視為小梅克爾，但能力不足，接班接不下來，當了基民黨主席後又辭去，專任國防部長。她自2019年出任防長以來，就一直推動德艦入南海，但梅克爾反對，認為德國與中國經貿關係密切，不希望在南海挑釁中國。

不過梅克爾的總理任期在9月大選後就將結束，她對中國的鴿派態度逐漸為鷹派聲浪壓過。加上美國拜登總統上台後，呼籲歐洲盟國歸隊，AKK在國內又強力呼應，勢不可擋。梅克爾唯一能做的，變成只能在德艦東行的行程中加上緩和機制。所以柏林表示，德艦此番入南海，不會侵犯各國12海浬的領海，並在出發前臨時加上一個訪問上海的行程，強調德國與中國友好。

西方評論指出，這是典型德國兩面討好的含糊外交，在梅克爾時代用的尤其頻繁。當碰到兩難之局，德國最常用的就是隱藏自己真正的想法。可是北京這次卻不想讓德國蒙混過關。8月3日，北京表示德艦要訪問上海，必須先澄清此次東來的目的。中國大陸沒有說同意或不同意，她只是在等德國的反應。

德國的學者對中國這次不能接受含糊也感到驚訝。他們指出，德艦若先到上海之後才過南海，中國大可宣傳那是取得中國允許才進去的，可見南海是中國的。這在國際宣傳上是可以加分的，為什麼中國不這樣做？比較可能的解釋是德艦東來，途經澳洲、關島、日本、南韓、越南、新加坡，等真的要進上海、下南海時，德國新政府可能已經出來了。中國大陸是想以此測試新政府對中國的態度。

法國人的解釋則是，中國對歐盟政策變了，現在是逼著歐盟國家必須在合作、敵對、競爭之間做一選擇。但是外交的藝術精妙之處就在含糊的空間之中，如果中國外交真的走向如此黑白分明，看起來過癮，但卻少了很多緩衝的潤滑劑，對中國與其他國家的交往未必有利。

現在就看德艦最後到得了或到不了上海，以及下個月出現新政府後，德國端出什麼與梅克爾不同的中國政策了。

（作者為東吳大學政治系教授）