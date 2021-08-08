日昨雨彈狂炸全台，如同「八八翻版」，重創高屏地區。極端氣候來臨已經不是電影的故事了！

逾半個世紀以來，人類只顧經濟成長，毫無節制燃燒煤（包括天然氣、石油）等石化燃料，對地球生態造成巨幅「碳危害」。確保下一代生存和幸福，揹著「原罪」的我們，及時落實「淨零碳排」乃急中之最急。地球已瀕臨崩潰邊緣，每過一天，拯救地球的時間就少一天，人類已無蹉跎本錢！

2015年在195個國家無異議下通過《巴黎氣候協定》，可說是全球合作減碳的承諾，我國雖「未加入」，身為地球的一分子，也是責無旁貸。蔡總統今年4月也宣示2050年前完成「淨零碳排」之承諾。然而，筆者憂心，蔡政府任內的能源政策和作為卻充滿執惡固執，不見棺材不掉淚的漏洞。為了下一代，蔡總統有責任立即檢討、修正錯誤。筆者再度建議：

一、「廢核」養綠加超高石化燃料，淨零碳排乃空頭支票！

承諾「淨零碳排」，蔡總統卻沒拿出相應的誠意，仍堅持2025年「天然氣50%、燃煤30%」的8成石化配合2成綠能比例。「非核」加上超高比石化燃料還談什麼淨零？「淨零」無關擁核反核，乃科學問題，地球（包括台灣）就是需要以綠能（必要時包括低碳核電）全面取代石化燃料。台灣人民在3年前（公投元年）清楚傳達「以核養綠」的直接民意，但蔡政府裝睡放任執照到期，意圖讓核電在2025年前停止運轉，擺明「非核家園」政治神主牌比科學「淨零」要求重要！

2015年蔡總統競選時，承諾要「省下一座核電廠」，讓民眾誤以為省電就不需核能的錯誤印象！南韓「省下一座核電廠」計畫的確讓首爾在一年半內省下96億度電，然而南韓核能占比仍高達兩成，透過「以核養綠」，要到2060年核能才「可能」功成身退。亦即，節電並不等於廢核。蔡政府不可能不懂，但是下民易虐，上天（極端氣候）難欺！

諷刺的是，6年後的今天，節電仍是說到沒做到！台電官網顯示，2020年的發購電量比2015年足足增加131.4億度，唯一負成長僅有2019年減少10億度，遠小於「省下一座核電廠」近百億度的電量！蔡政府減碳無心，又見於行政院這兩年補助「電動及燃油」機車兩手策略，均為「政治」壓倒「科學」的典型政府愚民治理現象！

二、除風電、太陽能外，珍惜善用天賜台灣的地熱綠能瑰寶。

儘管對蔡政府的治國能力有所保留，筆者肯定蔡總統發展綠能的起心動念，也樂見風電、太陽能站穩腳步。然而，即便2025年綠電占比達20%，但其餘80%的供電絕不可靠石化燃料的荒謬安排。因此，解決之道就是保留核電備用外，極大化綠能潛力。是的，我們別忘了身處板塊交界的台灣，腳底踏著的正是舉世稱羨的地熱瑰寶！

早在1966年台灣曾有領先全球的「地熱能法」草案。2009年馬政府通過的《再生能源發展條例》也包含「地熱」。據悉，台灣最穩定的綠能就是地熱，約有7.15GW發電裝置容量，相當接近核一至核四廠裝置總容量(約7.8GW)；地熱發電效率達90%以上，適合作為基載電力（24小時以恆定的速率連續生產供電），沒道理捨本逐末，暴殄天賜予我們落實淨零的珍貴資源。

2018年時任經濟部長（現任行政院副院長）的沈榮津以「地熱技術尚未成熟」為由，解釋台灣地熱發展之遲滯。但是，鄰近的大陸去年已是全球地熱直接利用最多的地區，難道又因政治考量而阻斷台灣發展地熱的大好機會？不論是早開發的美國加州或是近年土耳其經驗，均是地熱發展的成功實例。事在人為，只看是否有心？

蔡政府應加速進行地熱產業的可行性評估，訂定地熱專法，正視地熱取代相當比例的80%石化燃料的可行性。淨零碳排既然是搶救地球的最後機會，我們2050年前的能源政策應即刻正確定位如下：「以核養綠」；「除了風力、太陽能外，綠有地熱」；「力行節能政策」，以及「石化燃料歸零/中和」。

（作者為納稅人）