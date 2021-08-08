在疫情趨緩後，國內政治結構出現重大轉變，最主要的變化就在原先支持率居高不下的綠營，在蔡英文、蘇貞昌與民進黨分別在不同民調中出現死亡交叉後，宣告2020抗中保台浪潮的綠色狂潮正式終結。整體來看，民進黨進入後蔡英文時代，國民黨因黨主席選舉進入短期內部競合，民眾黨則伺機而動，待價而沽。

首先在綠營部分，蔡英文聲勢走跌，持續以降，將不可避免進入第二任魔咒，而目前檯面上的接班人則以副總統賴清德和桃園市長鄭文燦討論度最多。但由於3+11決策和諾富特破口事件，對鄭造成相當負面的傷害，因此長期持盈保泰的賴反而逆境突破，在各家民調上皆勝過鄭不少。

以美麗島電子報來說，在「誰最適合擔任下屆總統」的調查裡，賴的支持度就以21.8%勝過鄭的6.7%。在中華民意研究協會的數據裡，賴的支持率也較鄭來得高。甚至在民眾黨的內部民調裡，賴只以28%落後侯友宜的29%，相差不遠。即使從聲量來看，雖然在3級警戒期間，鄭的心情總數是賴的3倍左右，但鄭的憤怒比卻是賴的2.3倍左右，可以說負面聲量大於賴不少。

因此鄭在這場奪嫡之爭已落於下風，但從兩人皆屬新潮流要角及新系對追求總統大位之派系目標，賴鄭之爭或許並不會以外界所評估的兩敗俱傷告終。

倘若民進黨最終由賴出線，對國民黨來說，無疑將是相當棘手的對手。首先，由於2020初選，賴反蔡形象鮮明，因此蔡政府的執政包袱對賴將較為輕微；再來是藍營必須面對善於選舉，且將傾巢而出、全力以赴的新系部隊。而從前述的民調數據來看，賴清德絕非藍營可以輕忽的對手，考量到柯文哲的不確定因素，倘若發生如2019年的合縱連橫事件，即使蔡執政不佳，支持率已死亡交叉，形勢對國民黨可說是危機重重。

假使賴清德當選，這不僅是國民黨再次重大的政治失利，更可能折損黨內S級政治人物，在短期內沒有替代領袖的情況下，政治重創將遠較2016和2020年來得嚴重，從而可能改變台灣政黨政治生態。而對民眾黨來說，賴當選也意味著柯文哲未參選或落選，以民眾黨一人政黨的性質來看，也可能複製親民黨與宋楚瑜的衰退路徑。從此來看，賴的當選將意味在野力量嚴重衰退，綠營聲勢將遠超過2016與2020年。

更重要的是，賴清德勝選之後的兩任期間，相當可能遇到國際與兩岸關係的重大戰略轉折期，以賴清德長期的「務實台獨工作者」的形象與論述，即使採取維持現狀的路線，在缺乏互信的情況下，維持海峽和平穩定也將極其困難。兩岸之間的緩衝空間將出現前所未有的緊縮。

因此無論是從政黨發展、兩岸關係及中華民國的命運來看，藍營對2024這局絕對必須嚴陣以待，從2021年開始就要避免所有不穩定因素，全力為2024大選做好準備。一旦沒有預先排除風險，力拚團結，將可能形成蝴蝶效應，造成不可挽回之傷害。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）