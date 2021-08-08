中南部豪雨災情慘重，不少人父親節在淹水中度過。蔡政府推動前瞻計畫砸2000多億要打造「不缺水、不淹水、喝好水」的水環境，在今年旱澇之災中成為泡影，也讓公帑全都打水漂了。

蔡政府前瞻預算8年8800億元，其中2000多億打造的水環境建設計畫，投入大批公帑，這2年來卻屢屢迎來供5停2的限水狀況，經濟部鑿井抗旱、停供救水情，好不容易熬過乾旱期，卻迎來洪澇災情，許多人在問「蔡政府這些錢都花到哪裡去了？」

蔡總統8日前往中央災害應變中心視察，了解各地災情及應變情形。蔡總統認為氣候變遷造成全球性的影響，世界各國都頻繁發生極端降雨淹水，這次熱帶性低氣壓造成的災害也提醒台灣必須持續正視這個問題。

蔡總統說的沒錯，西歐部分地區7月中旬發生洪災，在德國與比利時造成約200人死亡，大陸河南鄭州也發生千年一遇的水患。

台灣夏季多颱，以往無論是淹水還是土石流，往往造成極大災害，只是前膽治水第5年，下一步該怎麼做？蔡總統依舊沒個準，視察中僅重提需要中央、地方各級政府通力合作，也無濟於事。

治水是百年大計，高雄連日大雨冒出天坑，是天災還是人禍？高雄人應該最了解，畢竟地方首長1任4年，最多8年，有誰願意從防洪水利工程打基礎，於是打造河川環境景觀及棲地營造，創造親水空間的表面功夫花了前膽治水大部分預算。

蔡政府治水沒從根本的國土規畫做起，一遇乾旱只能拜廟求神祈雨，遇水患又六神無主，坐實前瞻計畫為選舉綁樁的質疑。民進黨執政撒幣卻要看天吃飯，人民要此政府又有何用？