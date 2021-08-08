新加坡總理李顯龍在美國「亞斯本安全論壇對話」上指出，中共不會片面以武力改變台海現狀，這應該是多數「中國通」的普遍認知，但「台灣是地表上最危險的地方」，也是智庫、媒體的普遍共識。正如李顯龍在會中發出的警訊：台海存在「巨大誤判、不幸的危險」，「你們現在尚未處於危險之中，但很容易就陷於危險局面」。戰略圈熱衷討論「武統」威脅，其實，如何有效控管風險，排除誤解、誤判，才是迫切的任務。

武統並非眼前迫切危機

美國拜登政府就任半年多來，美、中相互探試對方底線，對彼此的國家利益、戰略目標、政策原則已有初步理解，但最關鍵、敏感的台灣問題，看不出有建立共識的可能，對如何因應可能的軍事危機，充滿了模糊及不可預測性，由於變數太多，根本沒有「解答公式」，即使最清晰的承諾與保證也存在著模糊性，難以改善台海安全形勢。因此，與其陷於「和統、武統」或「戰略模糊、戰略清晰」的摸索、辯論，不如在實務面做好風險管控，降低戰爭的可能性。

《亞洲協會》旗下的「中參館」網站最近邀請中國問題專家討論「北京會入侵台灣嗎？」前國務院代理亞太助卿董雲裳說，最簡單的答案就是「這要視情況決定」，她又補充說，所有情況都有可能。值得玩味的是這種「情況論」卻是最典型的答案，也代表了這個看似簡單的問題蘊藏了最複雜的情況。

中共總書記習近平在建黨100周年談話中表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程」。中共已將完成祖國統一與實現中華民族偉大復興的中國夢、建成社會主義現代化國家列為同等重要的使命。

因應中共加速軍隊現代化、對台灣的武力脅迫日趨升高，拜登政府採取一系列行動，提升對中共的嚇阻能力，其中包括承諾在「一中政策」及《台灣關係法》的基礎上，協助台灣強化自我防衛能力，防止片面破壞台海及台灣現狀；全面檢討印太地區軍力部署及作戰概念；加強與盟邦及夥伴的合作，使台海和平穩定成為印太地區、甚至是國際社會的共同關切。但拜登政府無意調整一貫的戰略模糊，更不考慮在台灣部署「絆索部隊」等激進的想法。

敵意、誤判是真正威脅

在維持台海和平是美中台最大公約數，美國高層官員公開宣示不支持台灣獨立之後，台海安全形勢仍然持續緊張，顯示了根本問題不在於單純的和統或武統「二分法」，而在於如何降低兩岸間的敵意，排除誤解、誤判的風險。蔡英文總統雖然與「台灣獨立」保持距離，國安會前祕書長邱義仁甚至放話說，台獨不是台灣人民自己可以決定的。但在民進黨政府拒絕接受「九二共識」，台灣「漸進式流向台獨」的情勢下，中共加速統一的準備與行動是唯一的選擇，兩岸關係仍是背道而馳。

美國「戰略與國際研究中心」亞洲高級顧問葛來儀在「中參館」討論中的分析值得台灣關注。她表示，對中共而言，統一是長程目標。北京希望兵不血刃達成目標，當前中共的優先事務並非在統一，而是嚇阻台獨，習近平有信心可以阻止台灣分離，中國已累積了龐大的威嚇工具，弱化台灣抗拒與中共整合的意志。

布魯金斯研究院資深學者何瑞恩也有同樣的觀察，他分析，中共沒有放棄武力犯台，但已朝不戰而屈人之兵的目標努力，過度關注中共大軍壓境，反而忽略了台灣當前面對的真正威脅，進而喪失了妥為因應的機會。

民進黨政府唯一的策略是依賴美國，冀望美國嚇阻中共軍事行動，甚至擊潰中共的攻擊。但美軍在有關台灣的戰爭兵棋推演中，多次被「紅軍」擊敗。大陸積極進行「灰色地帶戰爭」，以網路攻擊、假訊息等非軍事行動達到軍事目標，在在顯示台灣必須承擔起自身安全的責任，不能唯一依賴美國。