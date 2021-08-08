如果醫生跟你說：「你這病有很好的外國藥可以治，不過你應該愛國，應該用效果不確定、試驗也沒做完的國產藥。」你幹不幹？腦袋如果沒秀逗當然不幹。蔡政府硬推高端疫苗正如上述，其中最可怕的還不是高端保護力夠不夠，而是蔡政府無視醫學倫理拿人命去冒險。蔡政府敢這麼妄為，是因為覺得這樣幹沒有關係，只要認知作戰洗一洗腦就萬事抹平了。政府這麼看不起你，你明白自己受到了多大的羞辱嗎？

國產疫苗太多黑箱

國產疫苗決策過程有太多的黑箱，太多的政商勾結和偏心護航。打從一開始，我們對外只採購了近2000萬劑疫苗，僅能供不到半數的國人打完兩劑。為什麼買這麼少？當然是要給國產疫苗讓路。政府為國產疫苗犧牲程序正義，去年7月衛福部疾管署訂定的《補捐助民間團體研發COVID-19疫苗計畫》，就規範第二期臨床試驗要做1300人（一般是數百人），但未提第三期要多少人。接著再以5億元補助，要求業者第二期至少要做3000人，這為現在用擴大二期及免疫橋接省略三期試驗，做好了法規上的鋪墊。

明擺著的事實是，政府和高端根本沒想做三期，而且蔡政府還以各種話術與操弄，不斷違法為高端特權開道。還沒二期解盲，食藥署就完成疫苗封緘準備開打，從製造、緊急使用授權（EUA）、封緘，每一步政府都讓高端偷跑。當媒體詢問高端的量產品質及批次問題時，衛福部長陳時中先是輕佻地說，做蛋糕都可能失敗，何況疫苗是高科技產品。記者問高端交多少批疫苗審查，陳時中連續2天都忘了查，第3次被記者問到時，竟翻臉嗆說這樣問「不是個健康的態度」。高端送了多少批次，其中多少批次出了問題，國人都很關切，陳時中的回應如此傲慢，除洩露出蔡政府對高端品質的心虛，更反映了急著在捐贈的BNT到貨前，趕快把高端銷出去的盤算。

台北市長柯文哲罵過好幾次看不懂中央在搞什麼，更直指中央阻擋國際疫苗進來台灣，是拿人民生命做賭注。其實，大家仔細想想，一個臨床試驗二期就止步的疫苗，在國際間能找到買主嗎？AZ等大廠是以第三期期中報告拿到EUA，而且三期也繼續做。當時是因為疫情緊急，且舉世沒有完成的疫苗，才特准EUA，現在世界上有7支國際認證疫苗，試驗都做好做滿，台灣的半成品怎麼賣得出去？除了傻傻相信政府的台灣人，還能給誰打？這種疫苗還要送友邦，不怕人家氣得斷交？蔡政府不會不知道這些問題，那麼護航高端的唯一目的，恐怕就只是賺一票國內生意，趁這個空檔發個國難財就收攤。凡是不合理的決定，背後必有不可告人的理由，綠營內部有多少人藉此獲利，很難不讓人遐思無限。

認知作戰萬事抹平

沒有做三期試驗，就不能確定保護力有多少，蔡政府讓人民打這種疫苗，然後去面對染疫甚至死亡的風險，這不只是草菅人命，根本算得上是謀殺。你說疫苗是自由選擇，問題是國際疫苗買太少也來太少，莫德納第五輪打完，第六輪就要打高端。但高端量產品質不穩定，保護力毫無驗證，如果接種者沒染疫，到底是靠疫苗還是本身的免疫力也難說，反正就是一整個糊里糊塗。台灣的防疫，可以這麼隨便的嗎？

之前台灣防疫成功，最主要靠邊境封鎖，以及人民嚴格自律，如本報「3級警戒防疫政策檢討系列」深度報導所指出，蔡政府無論是入境不普篩、不廣篩不快篩、醫療整備不足、系統卡關或3+11政策，都是造成防疫破口及致死率偏高的元凶，這樣的政府，居然還好意思自誇防疫一級棒。更可惡的是，蔡政府的防疫暗藏著政治魔杖，大搞認知作戰，綠媒、側翼、網軍、內宣一條鞭，對異議者及政敵抹紅抹黑，還訴諸民族情緒煽動反中仇恨，企圖道德綁架民眾，批評中央疫情指揮中心的政策成了居心叵測，質疑國產疫苗就是在打擊台灣。

我們自詡是民主國家，是怎麼走到讓執政者把老百姓當白痴、拿人命去冒險的？蔡政府把自己的政治利益踩在人民的生命健康之上，如果人民看不出蔡政府的傲慢與殘忍，那也真不能怪蔡政府看不起你了。